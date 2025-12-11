兩週內腫塊成長約1罩杯 乳房葉狀瘤 她懷孕８週切除 自體皮瓣重建

台中榮總整形外科、乳房外科、婦女醫學部團隊共同照護陳姓女子，在孕期切除右乳房葉狀瘤、重建並順利生子。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

25歲陳女去年初摸到右側乳房有硬塊，以為是生理週期的正常腫脹，未料2週內腫塊快速成長至胸部大了近1個罩杯。就醫切片檢查確診為乳房葉狀瘤，因腫瘤已約9公分大且考量腫瘤周邊安全距離，右乳房須全切除，於懷孕8週時接受8小時的自體腹部皮瓣重建乳房手術，順利於去年11月迎接兒子出生，開心投入育兒生活。

台中榮總乳房外科主任洪志強表示，乳房葉狀瘤由乳房間質組織增生形成，與一般乳房惡性腫瘤是由乳腺管增生不同。發生原因不明確，但醫學普遍認為可能和荷爾蒙及基因突變有關，其生長速度快、少有疼痛感，因此病人大多經自我觸診發現。乳房葉狀瘤發生率低，西方統計數據顯示，約占女性乳房腫瘤0.3至1%，好發於40到50歲女性，然任何年齡的女性都可能罹患葉狀瘤。

葉狀瘤經切片組織型態病理分類為良性（占所有葉狀瘤50%以上）、邊緣性及惡性。標準治療方法是手術切除，不需要像一般乳癌般接受淋巴結切除、化學治療或放射線治療。陳女診斷為邊緣性葉狀瘤，因腫瘤大且為確保周邊組織安全距離，降低復發及轉移機率，故建議切除整個右乳房。

整形外科主任呂俊德指出，中榮統計，因病切除再重建乳房的病人從未滿24歲到71歲都有，去年乳房重建手術達90例，比109年成長近3倍，今年可望達百例。

呂俊德說，近年來發展出利用自體組織移植來進行乳房重建，手術困難度較植入物重建來得複雜。兩者各有優缺點，如原本身材偏瘦者不適用自體脂肪重建；身材豐腴者則不建議以植入物重建義乳。呂俊德說，陳女切除腫瘤後、在重建手術前意外發現懷孕，決定在初期孕期即進行重建手術。

婦女醫學部醫師林俐伶表示，陳女於孕中期發現子宮頸閉鎖不全情形，排除感染及其他早產症狀後，進行了緊急子宮頸環紮手術，也做足早產準備，隨後於34週早產，母胎平安。