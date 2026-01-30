兩週兩死、槍響不止！明尼蘇達街頭美公民命喪聯邦執法行動 川普「都會突擊行動」惹全美震動

美國時間1月24日，明尼蘇達州明尼阿波利斯市區的尼科萊特大道突傳槍響，一名男子當場中彈不治。警方確認，死者為 37 歲白人男性，任職於退伍軍人事務部醫院加護病房的護士普雷蒂（Alex Jeffrey Pretti）。 圖:翻攝自中國新聞周刊

[Newtalk新聞] 當地時間1月24日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市氣溫驟降至攝氏零下 29 度。上午 9 時許，市中心尼科萊特大道、俗稱「吃貨街」一帶突然傳出槍響，一名男子當場中彈倒地，送醫不治。警方確認，死者為 37 歲白人男性、美國公民、任職於退伍軍人事務部醫院加護病房的護士亞歷克斯．杰弗裡．普雷蒂（Alex Jeffrey Pretti）。

《中國新聞周刊》報導指出，這起槍擊事件，是短短三週內明尼阿波利斯第二起涉及聯邦執法人員的致命案件。7日，明尼阿波利斯南部亦發生一起槍擊，一名 37 歲、育有三名子女的女性公民蕾妮．古德（Renee Good），在社區道路上與移民與海關執法局（ICE）人員發生衝突後，在車內遭槍擊身亡。

廣告 廣告

兩起案件迅速引發輿論震盪。據現場影像與目擊者說法，普雷蒂案發升時，正以「憲法觀察員」身分，記錄聯邦邊境巡邏隊（Border Patrol）對一名女性抗議者的執法行動。畫面顯示，他手持手機、雙手舉起，並未持有武器。至於古德案，國土安全部事後表示，她曾試圖駕車衝撞 ICE 人員，但社區監視器畫面顯示，她當時正倒車試圖離開包圍。

美國明尼亞波利斯，移民執法人員施放催淚瓦斯。 圖：翻攝自中國新聞周刊

兩名美國公民相繼死於聯邦執法人員槍下，使明尼阿波利斯再度成為全美關注焦點。該城曾因 2020 年喬治．弗洛伊德事件引爆全國性抗議，如今，隨著聯邦政府啟動名為「都會突擊行動」（Operation Metro Surge）的執法計畫，數千名全副武裝的聯邦探員進駐市區，聯邦與地方政府的緊張關係急遽升溫。

1 月 27 日，美國總統川普在接受媒體訪問時表示，聯邦機構在明尼蘇達州的執法行動「可能會稍微放鬆」，但強調行動仍將持續。並指派白宮「邊境事務負責人」湯姆．霍曼（Tom Homan）接手明州行動，稱將以「降級、緩和的方式」完成任務。

外界關注的是，為何聯邦政府選擇不與墨西哥接壤的明尼蘇達，作為大規模移民執法行動的核心戰場。分析指出，這與明尼蘇達州獨特的政治結構與移民背景密切相關。該州由「民主－農工黨」（DFL）長期執政，政治光譜相對進步，明尼阿波利斯市更明確採取限制地方警察配合聯邦移民執法的政策，與華府形成對立。

美國川普政府近期不斷加強 ICE 特工的執法力度，並再次於明尼蘇達州造成抗議民眾死亡，引發當地民眾的不滿情緒。圖為當街逮捕民眾的 ICE 特工。 圖：翻攝自 IC Photo

此外，聯邦政府近年主導偵辦的「餵飽我們的未來」（Feeding Our Future）疫情補助詐欺案，涉案金額高達 2.5 億美元，也被視為聯邦加強介入的重要背景。該案重創州政府形象，並削弱地方對抗聯邦執法的政治能量。

在人口結構上，明尼蘇達州擁有全美最大索馬利亞裔社群及第二大苗族社群。近期，多起 ICE 執法行動進入少數族群社區，引發對「過度用武」與憲法權利遭侵蝕的質疑。人權團體指出，聯邦政府援引「100 英里邊境區」的法律解釋，將明尼阿波利斯—聖保羅都會區納入特殊執法範圍，使第四修正案對搜索與拘捕的保障大幅削弱。

隨衝突升高，索馬利亞商戶發起罷市行動，苗族、非裔與白人進步派團體亦加入抗議，形成跨族群的社會動員。明尼蘇達州長沃爾茲已宣布國民警衛隊進入待命狀態，學界與法律界則警告，若州警與聯邦人員發生直接衝突，恐引發憲政層級的危機。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美伊衝突情緒升溫！外媒彙整伊朗反擊手段 若出「這招」恐衝擊全球經濟

片商已砸7500萬美元! 美第一夫人紀錄片《梅蘭妮亞》上映 全美、世界票房慘澹