兩週前才過生日...英國9歲女童遭刺身亡 15歲少年被控謀殺

英國薩默塞特郡一名9歲女童在住處遭刺身亡，警方已拘捕一名15歲少年，並以謀殺罪名起訴。





英國薩默塞特郡近日發生一起震驚社會的命案，一名年僅9歲的女童在家中遭刺身亡，警方已拘捕一名15歲少年，並正式以謀殺罪名起訴。案件發生後，警方與學校單位已介入提供支援。

根據《時人》報導，警方調查指出，案發於12月15日當地時間傍晚6時10分前，緊急救援人員接獲通報後，趕赴濱海韋斯頓（Weston-super-Mare）住宅區的一處民宅，發現女童倒臥屋內。儘管警方在通報後約3分鐘即抵達現場，女童仍被當場宣告不治。法醫初步鑑定結果指出，死因為單一刀傷。

廣告 廣告

警方隨後在附近的住宅區逮捕一名15歲少年嫌疑人。由於嫌犯屬未成年人，依法不得公開其身分。該名少年已於12月17日出庭布里斯托地方法院，僅確認基本身分資料，未對案情發言，後續將移送有權審理重罪的布里斯托王室法院續審。

英國《泰晤士報》指出，遇害女童名為科比（Aria Thorpe），兩週前才與親友慶祝9歲生日。親友與鄰居形容她活潑可愛、喜歡打扮，熱愛時尚與美妝，還曾與朋友一起拍攝YouTube影片，甚至透過洗車賺取零用錢。突如其來的不幸，讓熟識她的親友難以接受。

警方表示，這起案件對女童家屬而言是難以形容的巨大創傷，呼籲外界給予家屬最大程度的隱私與尊重。同時，警方也持續在社區進行調查與關懷行動，並與學校合作，協助受影響的孩童與居民度過這段艱難時刻。

更多東森新聞報導

美國女疑睡夢中遭男友開槍射殺 遭塞桶內棄置公路旁

23歲男吻別探監女友後暴斃！命案驚人真相曝

檳榔攤闆娘求饒仍猛砍 嫌犯曾因「種草莓」殘殺運將

