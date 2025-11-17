兩週前曾參加慶生會！疑不滿腳踏兩條船被拆穿 憤而撞店

被撞機車行老闆娘表示，原來在10天前的慶生會上無意間揭發這名男子劈腿，男子疑似因惱羞成怒而開車衝撞機車行。（圖／TVBS）

台南這起機車行被衝撞砸店意外，業者以為是遭到無妄之災，沒想到老闆娘看了監視畫面，意外發現，嫌犯居然是自己閨密的男友，由於十天前店內的一場慶生會，闆娘意外拆穿男子腳踏兩條船，讓她懷疑王姓男子是惱羞成怒，撞店報復。

經過一晚的清理工作，機車行的破碎玻璃已被裝進數袋，但鐵門和窗戶的損壞尚未修復，導致店家無法正常營業。讓店家感到最為氣憤的是，他們原本好心提供場地給友人舉辦慶生會，卻換來如此下場。機車行老闆娘表示，她在早上查看監視影片時，赫然發現撞店的人竟是認識的人。

事件源於本月8日機車行為友人舉辦的慶生會。當天除了吃喝外，眾人還打麻將同樂。在牌桌上，老闆娘認識了一名女子，經交談得知該女子是老闆娘閨密的男友公司的員工，且自稱與該男友交往中。女子還提到，因男友帶女兒出國，所以沒有參加慶生會。

機車行為友人舉辦的慶生會。當天除了吃喝外，眾人還打麻將同樂。（圖／TVBS）

老闆娘在閒聊過程中發現，這名女子描述的男友資訊，包括工作、年齡和名字，都與自己閨密的男友完全吻合。為確認真相，老闆娘立即聯繫閨密，告知遇到其男友的員工自稱是男友的女朋友。然而，事實是閨密才是當時與男友一同出國的人，這一對話揭露了男子的劈腿行為。

老闆娘懷疑，王姓男子因自己的腳踏兩條船行為被拆穿而遷怒於她，進而衝撞機車行洩憤。如今，王姓男子不僅面臨法律訴訟，還需承擔巨額賠償責任，為自己的衝動行為付出代價。

