兩週前重機才自撞！20歲騎士同一彎道失控 噴飛命危

彰化縣芬園鄉139線大彰路今（9）日下午4時發生一起嚴重車禍。（示意圖／東森新聞）





彰化縣芬園鄉139線大彰路今（9）日下午4時發生一起嚴重車禍，一名20歲男子騎乘機車行經彎道路段時，因不明原因失控衝入路旁草叢，騎士當場失去生命跡象，目前尚未脫離險境。

騎士一度無呼吸心跳 緊急送醫搶命

彰化縣消防局於下午4時許接獲報案，趕抵現場時，發現男子倒臥在一旁草叢，一度失去生命跡象，將男子送醫治療後，經醫療團隊全力搶救雖恢復心跳，但他的腦部出血、意識不清，目前仍在加護病房治療，昏迷指數僅剩3分。至於詳細的事發經過，仍有待進一步調查釐清。

警方籲：務必減速慢行、注意安全

警方指出，139線大彰路因彎道多、景色優美，是不少車友熱門路線，但也被視為事故熱點。在今年1月25日，同一路段才發生紅牌重機騎士自撞身亡事故，警方曾因此實施交通大執法，3天內取締36件超速違規，呼籲用路人行經該路段務必減速慢行、注意安全。

