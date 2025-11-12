兩道不能同時排？他這樣挨罵引網共鳴「我也會欸」 北捷給出真實答案
台北捷運可說是北部規模最大的都市軌道運輸系統，也是許多台北人每天通勤上下班與上下課不可或缺的交通工具。而近日有網友就表示，自己日前搭乘北捷排隊時，站在左邊畫的線上，竟被罵「插隊」，對此，許多網友都超訝異，直呼「我也會欸！」
這名網友在threads上貼出照片並表示，自己最近搭乘北捷，在排隊等捷運來時，站到「左邊靠近捷運車廂的那一排」，沒想到竟被其他乘客說是插隊，這讓他相當困惑，只好PO網提問「旁邊這條大家會直接站過去嗎？」同時直呼「有時候覺得蠻好笑的，我都會懷疑是我不會排隊還是大家不會排隊，哈哈哈哈」。
話題一出，立刻引發一票網友回應「會欸！我都直接站到第一個，錯了嗎」、「我會！而且會去第一個」、「我排過一次，只有三人情況下，上車被一位婆婆罵有夠沒水準」、「會！我之前站還被一個阿嬤說我插隊，一直說一直說，還好她孫女狂說我沒有插隊，本來就可以排，那個阿嬤才閉嘴」、「我排過左邊，小聲跟朋友說為什麼大家都不排真奇怪，結果被一個推嬰兒車的爸爸大聲嗆『就你最聰明！』」。
不過，也有人表示，「要先等右邊都上車完才換左邊 」、「排第二條要等第一條的人都進去車廂了，再換第二條的人進去，我理解對嗎」、、「外面那一排，不就因為等下一台的嗎？例如等下這一班是到大安站，但下下一台是到象山站，我是要到象山站，所以就不會排內側，會站外側，等內側大安站的人上車後，我就自動改內排」。
對於北捷排隊是否存在潛規則？《CTWANT》編輯致電台北捷運公司客服專線，確認第二排候車線是「同時排隊」使用，並無先後順序的區別。
更多鏡報報導
G5級地磁擾動今晚8點連續侵襲48小時！氣象署揭密「磁暴是啥？有何影響？」
海鮮用微波爐加熱？專家示警如「災難現場」曝原因 建議改用這2物「化腐朽為神器」
手搖飲料店員有「2特徵」要拒喝？前稽核員揭衛生堪憂 眾老闆也點頭：真的一概不用
其他人也在看
邊偷邊嗑蛋捲...貪吃賊多次光顧 闆娘氣：排超久才買到
囂張竊賊，偷錢偷手機還偷吃排隊名店的蛋捲！地點就在台中西區一家蔥油餅攤，老闆娘說她放假去嘉義玩，特地去當地名店買蛋捲和餅乾，排隊排超久，帶回攤位上放著，結果碰到竊賊光顧，把她的名店蛋捲和餅乾，全部吃光...華視 ・ 1 天前
Uniqlo x KAWS 2025冬季聯名太Q了：XX眼毛帽、圍巾、手套必收…開賣日快筆記！
2025年9月份Uniqlo正式宣布邀請當代知名藝術家KAWS加入成為品牌首位「駐點藝術家（Artist in Residence）」，深化雙方過去多次聯手並已維繫多年的情感連結，預示著未來擴大合作規模的展望。而就在冬季正式來臨前，Uniqmarie claire 美麗佳人 ・ 7 小時前
北捷嬤再遭爆黑料！不止竊盜通緝，還雨傘攻擊「優先席女童」遭起訴
今年9月曾因捷運優先席攻擊「Fumi阿姨」的曾姓婦人，還有竊盜通緝在身，現被揭發前科不止於此，去年就曾揮舞雨傘打傷女童遭提告，今起訴出爐。造咖 ・ 2 天前
網路謠傳南門市場將「全部拆掉」 桃市府駁斥：假消息
【記者張沛森／桃園報導】針對網路謠傳南門市場將「全部拆掉」，桃園市政府經發局今天（12日）鄭重澄清此為錯誤謠言，已造成民眾與在地攤商困擾，經發局對散播謠言者予以譴責。壹蘋新聞網 ・ 13 小時前
萬大樹林線工程鐵管砸中BMW大7 捷運局發聲：至少罰6萬
根據路過車輛的行車紀錄器，當時正在進行捷運墩柱的基樁施工，吊車將鐵管吊起，原是要吊掛到預計埋設地點的上方，鐵管卻突然掉落，砸中剛好經過的車輛，所幸該車反應靈敏，鐵管僅砸中車頭，未造成人員傷亡。捷運工程局表示，捷運土城樹林線CQ890（樹林段）區段標工程，11日下...CTWANT ・ 20 小時前
颱風攪局幸未釀災 苗栗銅鑼杭菊迎賞花期
（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣銅鑼鄉是國內杭菊最大產地，7月已受連續降雨農損近4成，又遇鳳凰颱風攪局。農會今天表示，目前杭菊花開約4成，所幸這次風雨不大未見明顯災情，即將進入最佳賞花期。中央社 ・ 13 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 18 小時前
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 6 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 20 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
神判斷！桃園先放假再上班 張善政貼文獲讚：直接把證據圈給你看
桃園市長張善政昨（11）日晚間宣布週三正常上班上課，不少網友看到桃園的真實天氣後，湧進臉書留言，表示「張市長是理工背景相信科學數據」、「今天根本好天氣，一群不知道在崩潰什麼？」、「桃園早上天氣好，沒放假是依照專業評斷來決定」，甚至桃園市議員于北辰也在總質詢時肯定張善政，週二放颱風假是體恤市民的正確決策。中天新聞網 ・ 16 小時前
63歲杜德偉超凍齡！甜曬老婆合照慶祝結婚13週年紀念日：愛你如初
【緯來新聞網】現年63歲的唱跳歌手杜德偉在社交平台Instagram分享與妻子李曉冰及兒子AJ的合照緯來新聞網 ・ 10 小時前