兩道不能同時排？他這樣挨罵引網共鳴「我也會欸」 北捷給出真實答案

搭捷運兩道不能同時排？他「這樣站」被罵插隊，一票網驚喊：我也會欸！圖／翻攝自threads

台北捷運可說是北部規模最大的都市軌道運輸系統，也是許多台北人每天通勤上下班與上下課不可或缺的交通工具。而近日有網友就表示，自己日前搭乘北捷排隊時，站在左邊畫的線上，竟被罵「插隊」，對此，許多網友都超訝異，直呼「我也會欸！」

這名網友在threads上貼出照片並表示，自己最近搭乘北捷，在排隊等捷運來時，站到「左邊靠近捷運車廂的那一排」，沒想到竟被其他乘客說是插隊，這讓他相當困惑，只好PO網提問「旁邊這條大家會直接站過去嗎？」同時直呼「有時候覺得蠻好笑的，我都會懷疑是我不會排隊還是大家不會排隊，哈哈哈哈」。

話題一出，立刻引發一票網友回應「會欸！我都直接站到第一個，錯了嗎」、「我會！而且會去第一個」、「我排過一次，只有三人情況下，上車被一位婆婆罵有夠沒水準」、「會！我之前站還被一個阿嬤說我插隊，一直說一直說，還好她孫女狂說我沒有插隊，本來就可以排，那個阿嬤才閉嘴」、「我排過左邊，小聲跟朋友說為什麼大家都不排真奇怪，結果被一個推嬰兒車的爸爸大聲嗆『就你最聰明！』」。

不過，也有人表示，「要先等右邊都上車完才換左邊 」、「排第二條要等第一條的人都進去車廂了，再換第二條的人進去，我理解對嗎」、、「外面那一排，不就因為等下一台的嗎？例如等下這一班是到大安站，但下下一台是到象山站，我是要到象山站，所以就不會排內側，會站外側，等內側大安站的人上車後，我就自動改內排」。

對於北捷排隊是否存在潛規則？《CTWANT》編輯致電台北捷運公司客服專線，確認第二排候車線是「同時排隊」使用，並無先後順序的區別。



