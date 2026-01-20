兩道壓力來襲！新台幣早盤貶回31.6元價位(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣兌美元匯率結束連3紅後，今早持續走貶，上午盤最低觸及31.639元，再度貶回31.6元價位。

美股週一休市，台股在台積電漲多休息下，早盤開低，但10點半後再度翻紅，目前在平盤附近上下震盪。外資昨日逢高調節，賣超逾200億元，資金偏匯出下，台幣早盤再度貶破31.6元。

匯銀人士指出，過去在農曆年前，出口商都會有發放獎金等台幣需求，使台幣走升，但今年情況有些特殊，一方面是外資在台股部位已高，逢高調節獲利出場動作頻頻，另外則是壽險業會計新制的調整，壽險業「降避險」有美元需求，使今年以來台幣略微走貶，但整體來看，近期新台幣匯價仍落在31.4元至31.8元區間，趨勢並不顯著，且與日圓、韓元相比，台幣反而還相對抗貶。

匯銀人士進一步說明，壽險業「降避險」動作中NDF部位調整對新台幣匯率不太會有影響，真正會衝擊到新台幣匯價的主要是換匯交易(SWAP)這一塊，若合約到期集中在某段時間，可能會導致美元需求突然大增，不過央行應該已有因應對策，就跟疏導出口商拋匯一樣，不用太擔心。

真正影響台幣走勢還是在外資熱錢進出，這又與國際金融市場變化、外資投資策略有關，這也是央行比較難提前掌握的。

