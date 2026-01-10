兩邊全挖空！LE SSERAFIM「辣秀美胸」開尬張員瑛

LE SSERAFIM火辣登紅毯。（圖／東森娛樂）





南韓音樂盛事頒獎典禮40週年，由成始璄、文佳煐擔任主持人，今（10）日晚間在台北大巨蛋登場，星光紅毯上韓國女團LE SSERAFIM、IVE爭奇鬥豔，SAKURA低胸現身、KAZUHA挖空腰部位置，張員瑛也不遑多讓，全身水鑽閃瞎所有人，成為目光焦點。

IVE張員瑛水鑽禮服最吸睛。（圖／東森娛樂）

韓國女團LE SSERAFIM由金采源、洪恩採、許允眞、宮脇咲良SAKURA和中村一葉KAZUHA組成，5名成員今晚齊聚星大道，許允真辣秀美腿、洪恩採穿粉紫色禮服與眾不同、KAZUHA合身禮服腰部挖空，展現出纖細螞蟻腰身，SAKURA則是低胸小露性感。

IVE成員包括安俞真、張員瑛、Liz、Leeseo、Gaeul和Rei，6人今日合體走紅毯，一現身就引起全場粉絲瘋狂尖叫，其中又以張員瑛穿著一襲水鑽禮服最為搶眼，她賣力「營業」不停變化拍照姿勢，托腮、手放嘴唇擺出性感姿態，獲得眾人喝采。



