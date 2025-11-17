兩部日片在中國遭撤檔 鬼滅之刃雖熱映將提前下檔

（中央社記者張淑伶上海17日電）中日關係緊張之際，兩部原定近期上映的日本電影宣布暫緩上映，這可能使中國今年電影票房更差。此外，高票房的「鬼滅之刃無限城篇」也將提前於21日下檔。

據中央社記者了解，北京部分影院經理告訴觀眾，14日上映的「鬼滅之刃無限城篇」將在21日凌晨0時起下檔。部份電影院已在售票平台上，將21日之後的「鬼滅之刃無限城篇」場次全部鎖定作為無法購票，有觀眾已經收到退票簡訊。

日本人氣動畫電影「鬼滅之刃無限城篇」首日票房即達人民幣1.17億元（約新台幣5億元），刷新中國影史日本進口電影首映日的票房紀錄。

另外，中新社報導，日本人氣動畫片「蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們」和另一部電影「工作細胞」今天宣布暫緩上映。這兩部電影原定12月6月、11月22日上映。

南方都市報報導，「工作細胞」改編自同名高人氣漫畫，由永野芽郁、佐藤健主演，自上映以來在日本土票房突破63億日圓（約新台幣12.7億元），成為佐藤健主演漫畫改編作品中票房最高的一部。

今年中國電影僅「哪吒2」一支獨秀，其他國片表現疲弱。根據國家電影局，10月1日至8日「國慶檔」假期全國電影票房報收18.35億元，低於去年的21.04億元，且沒有任何一部電影超過5億元票房，成績不突出。國慶檔中國片占了98%。

相較於國產電影，外國片吸引更多中國民眾想要觀看。

由於日本首相高市早苗本月7日在眾議院答詢時有關「台灣有事」的言論，中國正對日本祭出觀光、留學等方面的預警，中日關係持續緊張。（編輯：邱國強）1141117