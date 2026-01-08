兩部長被列台獨頑固分子 總統：絕不容許中共將手伸進台灣

針對內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀遭中國國台辦列入「台獨頑固分子」名單，賴清德總統今天(8日)表示，他身為總統，對任何一個被中國跨境鎮壓卻毫不畏懼的人民感到驕傲，他也會好好守護國家，絕不容許中國的手伸進台灣土地。總統並呼籲朝野在此關鍵時刻應支持國家，讓國防特別預算與中央政府總預算順利付委審查。

中共剛結束環台軍演，國台辦7日又將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨頑固份子」，並將台灣高等檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」，揚言「終身追責」。

賴清德總統8日出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」前受訪表示，日本參議員石平被中國制裁，無法入境中國，日前他成功到台灣訪問，用行動證明中華民國和中華人民共和國互不隸屬，也足以證明中國的公權力不及於台灣，更進一步證實台灣不屬於中華人民共和國的一部分。總統說，他希望中國領導人能夠清楚了解對台灣進行針對性軍演絕對不是和平的行動，對台灣進行統戰滲透、跨境鎮壓更不可能達到統一台灣的目標。

總統並強調他對所有被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲。總統說：『(原音)身為總統，對任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲，因為即使面對中國威脅，不管是教育部鄭英耀部長、內政部劉世芳部長，或者是法務部陳姓檢察官、其他官員或是民意代表，都能夠站在自己的崗位上為國家奮鬥，毫不畏懼中國的威脅。』

總統也指出，他身為三軍統帥，要再度向全國人民承諾，他一定好好守護國家，維護全體國人的生命、財產安全，絕不容許中國的壓力、中國的手伸進台灣這塊土地上。總統也呼籲在這個關鍵時刻應不分朝野支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算順利付委審查，這是身為國會議員的責任與義務。

法務部長鄭銘謙受訪時也表示，法務部堅定捍衛國家的司法主權。他強調，檢察官依法偵辦國安案件，這是公正執法，法務部絕不容許有任何侵害我們國家司法主權的行為，也會全力支持檢察官依法偵辦，守護國家的司法主權。