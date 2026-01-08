首次上稿：01/08 10:43

更新時間：01/08 10:54（更新內文）

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

中國國台辦昨（7）日宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，還把我國高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，揚言依法終身究責。對此，對此，總統賴清德今（8）日霸氣反嗆，「我身為總統，對任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲」。





今早10時，賴清德前往法務部調查局，出席「調查局調查班第62期結業典禮」，並於會前接受媒體聯訪。

廣告 廣告

記者提問，中國上週才對台灣軍演，本週又公布所謂的懲戒名單，有2個部長被跨國鎮壓，請問總統怎麼看？

對此，賴清德指出，日本參議員石平被中國制裁，不能入境中國，日前他成功來到台灣訪問，用行動證明中華民國和中華人民共和國互不隸屬，中國政府對台灣人民進行跨境施壓，也正足以證明其公權力不及於台灣，也更能進一步證實，台灣不屬於中華人民共和國一部份；希望中國領導人能清楚了解，對台灣進行針對性軍演絕對不是和平的行動，對台灣進行統戰滲透、跨境鎮壓，更不可能達到統一台灣的目標。

賴清德說，「我身為總統，對任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲，因為即使面對中國威脅，不管是鄭部長、劉部長，或者是法務部陳姓檢察官、其他官員，或是民意代表，都能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥，毫不畏懼中國的威脅」。

他強調，「我身為三軍統帥，再度跟全國人民承諾，一定好好守護國家，維護全體國人生命財產安全，絕對不容許中國的壓力、中國的手伸進台灣這塊土地上來。也敬請在這個關鍵時刻，不分朝野都應該要支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算都能夠順利付委，進行審查的工作，這是身為國會議員，對國家、對人民最起碼的責任跟義務」。







原文出處：快新聞／兩部長遭列台獨頑固分子 賴清德霸氣反嗆：被中國跨境鎮壓是驕傲

更多民視新聞報導

F-16夜訓失事！國軍海巡持續搜救中 管碧玲喊話：沒有放棄

全力搜救辛柏毅 賴清德盼全民集氣：祈禱他能平安歸來

飛官飛行服為何分色？「橘、綠」背後藏救命關鍵

