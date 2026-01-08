兩部長、檢察官被中共列「懲戒名單」...賴清德回「對被跨境鎮壓人民感到驕傲」：大家不畏威脅仍在崗位上奮鬥

內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀遭中共列入「懲戒名單」，總統賴清德今（8）日出席調查局調查班結業典禮時受訪表示，他身為總統「對任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲」，因為不管是部長、陳姓檢察官、其嘎官員和民代，還是能站在崗位上為國家奮鬥，毫不畏懼中國的威脅。

媒體會前問及，上個禮拜中國才對台灣軍演，這個禮拜又公布了「懲戒名單」，兩個部長被跨國鎮壓。請問總統怎麼看？

賴清德回應，日本石平參議員被中國制裁，不能夠入境中國，日前他成功地來到台灣訪問，他用行動證明中華民國和中華人民共和國互不隸屬，中國政府對台灣的人民進行跨境施壓，也正足以證明他的公權力不及於台灣，也更能進一步證實，台灣不屬於中華人民共和國一部份。

賴清德希望中國的領導人能夠清楚了解，對台灣進行針對性軍演絕對不是和平的行動，對台灣進行統戰滲透、跨境鎮壓，更不可能達到統一台灣的目標。

賴清德強調，身為總統，「對任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲」，因為即使面對中國威脅，不管是教育部鄭英耀部長、內政部劉世芳部長，或者是法務部陳姓檢察官、其他官員，或是民意代表，都能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥，毫不畏懼中國的威脅。

賴清德再說，同時他也身為三軍統帥，再度跟全國人民承諾，他一定好好守護國家，維護全體國人生命財產安全，絕對不容許中國的壓力、中國的手伸進台灣這塊土地上來。

「我也敬請在這個關鍵時刻，不分朝野都應該要支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算都能夠順利付委，進行審查的工作」，賴清德表示，這是身為國會議員，對國家、對人民最起碼的責任跟義務。

（圖片來源：三立新聞）

