兩長者反覆住院竟是同原因！醫揭「僧帽瓣逆流」：愈晚治療愈危險

【健康醫療網／記者陳靖安報導】74 歲田先生與 80 歲陳先生近一年出現下肢水腫、走路易喘、睡不平躺等症狀，原以為只是老化，直到反覆住院、體力明顯下滑，才到臺中市立老人復健綜合醫院就醫。經心臟外科蔡峯鈞主任檢查，兩人皆為嚴重僧帽瓣閉鎖不全，心臟因長期負荷過重而擴大。接受僧帽瓣修補手術後，兩位患者皆在一個月內大幅改善，順利恢復正常呼吸與行動能力。

準影像搭配經驗 提升修補成功率與恢復速度

田先生半年內急速惡化，出現夜咳與重度逆流，心臟因過度負荷而擴大。蔡峯鈞主任為其修補鬆弛韌帶與脫垂瓣葉，術後五天能下床，一個月後已無喘促，水腫完全消失。陳先生則因延誤多年，稍微活動就喘得無法說話，急性心衰竭送醫後才確診重度逆流。經微創輔助開心手術修補後，逆流幾近消失，心功能逐步回復，終能恢復生活自理。

蔡峯鈞主任表示，透過高解析心臟超音波與電腦斷層做術前評估，手術中搭配精準麻醉監測與超音波指引，大幅提升安全性與成功率。

逆流初期無感 症狀加劇恐走向心衰竭

僧帽瓣位於左心房與左心室，是最常發生逆流的瓣膜。瓣葉脫垂、韌帶斷裂、鈣化等問題都可能讓血液倒流，初期常無症狀，但隨著心臟持續代償，可能出現心臟擴大、心律不整、腳水腫、呼吸困難與心衰竭。蔡峯鈞主任提醒，僅靠「觀察等待」恐錯失黃金時機。等心臟被撐大才手術，恢復會變慢，功能不一定回得來。

出現「這些症狀」別再拖 心臟可能在求救

蔡峯鈞主任強調，腳水腫、容易喘、無法平躺、夜咳、心悸等，不一定是老化，而可能是心臟瓣膜病變。他指出，現代瓣膜修補手術安全、恢復快，大多患者術後約一個月即可恢復日常生活。愈早治療，心臟功能愈能及時維持在最佳狀態。

