兩院僵局如何解？王金平：有進有退、有取有捨

前立法院長王金平今（9）日前往台中市外埔區的廟宇參拜，當被問及當前的行政、立法兩院僵局時，他公開呼籲各方應平心靜氣。王金平強調，透過理性的坐下討論，並抱持著「有進有退、有取有捨」的態度，才能為國內的緊張局面找出緩解之道。

前立法院長王金平。（圖／中天新聞）

王金平在無極三清總道院受訪時表示，面對各種衝突與對立，必須理性分析其前因後果。他認為，處理當前困境的態度，應建立在互相尊重、彼此包容以及能夠接納對方的基礎之上，共同尋求解決方案。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

王金平說明，政治本質上是一種統合的學問。他建議，各方在冷靜討論後，應反省自身並尊重包容他人，共同構思出大家都能接受的方案。他重申，唯有透過「有進有退、有取有捨」的協商，才能圓滿地舒緩國內局勢或找到共存之道。

