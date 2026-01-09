兩院僵局難解？王金平開示：有進有退、有取有捨才圓滿

前立法院長王金平9日赴台中市外埔區無極三清總道院，被問及兩院僵局持續問題稱，大家要平心靜氣、理性坐下來討論，有進有退、有取有捨，這樣才能緩解國內局面或是找出相處之道。（温予菱攝）

立法院、行政院僵局不斷，對於行政院屢次提出覆議，甚至喊出不副署，前立法院長、國民黨最高顧問王金平9日表示，大家要平心靜氣，以理性角度分析，各種衝突對立的前因後果，反省自己、尊重包容別人，直言大家有進有退、有取有捨，這樣才能緩解國內局面或是找出相處之道。

王金平今赴台中市外埔區無極三清總道院，針對兩院僵局持續會前受訪說，大家要平心靜氣，而且也一定要非常理性的來分析，各種衝突對立的前因後果，並提出一個互相尊重、包容，能夠互相接納好一切的態度處理。

王金平說明，政治是一個統學的意識，所以大家平心靜氣坐下來討論後，反省自己、尊重包容別人，共同想出一個都可以接受的方案出來，大家有進有退、有取有捨，這樣才能圓滿達成，達成國內局面的舒緩或是相處。

