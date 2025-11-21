兩院院長昨會面 卓榮泰：拜託立法院盡快排審院版《財劃法》

行政院長卓榮泰赴立院備詢。資料照片



行政院昨(20)日通過院版《財劃法》，當天下午行政院長卓榮泰即拜訪立法院長韓國瑜，2人會面後院版《財劃法》是否能順利排審引發關注，對此卓榮泰今(11/21)日受訪時表示，他是拜託立法院，將這次有共識的院版《財政收支劃分法》盡快的排審，而且要迅速的處理，才能阻止一切不法的行為會繼續的擴大發生，讓國家能夠永續、財政能夠健全。

藍白於去年底修正通過《財劃法》部分條文後，引發諸多問題，在問題尚未解決時，11月14日國民黨團又通過新的修正案，讓問題更加複雜，行政院經內部討論並與地方溝通多次後，昨日正式提出院版《財劃法》，卓榮泰並親上火線對外說明院版的規劃內容。

行政院發言人李慧芝昨日證實，卓榮泰與韓國瑜在20日下午針對行政院版《財政收支劃分法》修正草案及115年度中央政府總預算案等議題交換意見。至於雙方是否達成將院版《財劃法》排入議程討論，以及總預算案何時可以付委，則未進一步說明。

卓榮泰今日赴立法院備詢，媒體詢問，院版《財劃法》昨天韓院長有沒有表態?因為現在地方有說事權分配不清，請問院長看法?對此卓榮回應說，他是拜託立法院，將這次有共識的院版《財政收支劃分法》盡快的排審，而且要迅速的處理，才能阻止一切不法的行為會繼續的擴大發生，讓國家能夠永續、財政能夠健全。

