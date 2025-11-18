兩隻熊出沒岩手小學附近 秋田又一婦人遭熊襲擊亡
日本秋田縣，昨天又有一名婦人被發現倒臥農田死亡，頭部有被動物抓傷痕跡，研判又是野熊攻擊人事件。另外NHK採訪團隊在岩手縣，拍到兩隻野熊出沒，由於距離小學只有100公尺，警方不敢貿然開槍。
日本近期野熊攻擊事件頻傳，秋田縣再度傳出一名婦人被發現倒臥農田死亡，頭部有動物抓傷痕跡，研判為熊襲擊所致。同時，NHK採訪團隊在岩手縣拍攝到兩隻野熊在柿子樹上悠閒覓食的畫面，由於距離小學僅100公尺，警方考量安全因素未貿然開槍。根據環境省統計，今年4月至上個月底，全國已有196人因熊襲擊死傷，光是上個月就有88人，創下10年新高，連東京都出現20起案例。
在岩手縣，NHK採訪團隊捕捉到令人驚訝的畫面：兩隻野熊正在柿子樹上大口吃著柿子果肉，畫面中可見牠們黑色的身影躺在樹上，看起來非常悠哉。然而，這個看似平靜的場景卻潛藏危機，因為熊出沒的地點與附近小學僅距離100公尺。岩手縣警方透過廣播警告民眾：「很危險，請立刻回家。」但警方並未進行緊急捕捉行動，因為貿然開槍可能會波及到校園和附近住戶。據了解，這兩頭熊從被目擊後，經過約13個小時才從樹上下來離開。
而在熊害最嚴重的秋田縣，又有一名婦人在田間被發現倒地身亡，頭部有被動物咬傷或抓傷的痕跡，警方初步判斷也是被熊襲擊所致。根據環境省的統計資料顯示，從今年4月到上個月底，全國21個都道府縣中，因熊襲擊而死亡或受傷的人數已經達到196人。特別值得注意的是，僅上個月就有88人因熊襲擊而受傷或死亡，創下10年來新高，連首都東京也出現了20起案例。
面對持續增加的熊害，日本各地積極採取防範措施。在截至本月底的三個月內通報目擊野熊案例達20起的青梅市，市內的中小學校決定免費發放熊鈴給所有約8000名學童。這種熊鈴可以發出聲音，提醒熊有人類接近，有效降低意外相遇的機率。在熊害接連發生之際，日本各地民眾持續保持高度警覺，以避免悲劇再度發生。
