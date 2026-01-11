兩難困境！格陵蘭逐漸邁向獨立 丹麥要為它與美國鬧翻？

編譯張渝萍／綜合報導

美國總統對格陵蘭的野心，在他突襲委內瑞拉後越來越急迫。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）下周將與丹麥及格陵蘭的對口官員會面時，丹麥將為一塊自 1979年以來逐步遠離哥本哈根、邁向獨立的領土進行辯護，同時也陷入是否要為此得罪美國的兩難抉擇。

川普覬覦格陵蘭的稀土與戰略位置，一直想將之收入囊中，甚至考慮不惜動武，引發北約崩潰危機。（圖／翻攝自X平台 @TRUMP_ARMY_）

丹麥的「格陵蘭」困境

美國總統川普揚言要奪取格陵蘭，已引發歐洲各國對丹麥的團結聲援。但路透分析指，這場危機也暴露了一個令人不安的現實：「丹麥正動員外交支持來保護一個人民希望獨立的領土，而該地最大反對黨如今甚至主張繞過哥本哈根，直接與華盛頓談判。

哥本哈根大學政治學教授拉斯穆森（Mikkel Vedby Rasmussen）表示：「丹麥可能會耗盡其外交政策資本來保住格陵蘭，結果卻眼睜睜看著它之後走向獨立。」

美國國務卿盧比歐下周將與丹麥及格陵蘭的對口官員會面。（圖／翻攝自X平台 @eduardomenoni）

格陵蘭的戰略重要性

丹麥若失去格陵蘭，將同時失去其在北極地區的地緣政治影響力。格陵蘭位於歐洲與北美之間的戰略要衝，並且是美國彈道飛彈防禦系統的關鍵基地。

然而，若格陵蘭人選擇獨立，或自行與華盛頓達成協議，丹麥最終可能對其努力毫無所獲。

這場風波的利害關係不僅限於丹麥的國家利益。歐洲盟友聲援丹麥，不只是出於團結，更是因為放棄格陵蘭將開創一個危險的先例，可能鼓勵其他大國對小國提出領土主張，從而動搖二戰後建立的國際秩序。

丹麥外交部拒絕對此評論，但引用了丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）12月22日的聯合聲明：「國界與國家主權根植於國際法。這些是基本原則。你不能併吞另一個國家……格陵蘭屬於格陵蘭人。」

弗雷德里克森先前也表示：「如果美國選擇攻擊另一個北約國家，一切都將玩完，包括北約以及自第二次世界大戰以來該聯盟所提供的安全保障。」

丹麥內部討論被「反川憤怒」霸佔

目前，川普政府表示所有選項都在檯面上，包括購買該領土，甚至以武力奪取。

拉斯穆森指出，關於是否值得付出如此代價來保住格陵蘭的討論，已被對川普威脅的憤怒所淹沒，「這並不是丹麥政治辯論的一部分。我擔心我們已陷入過度的愛國情緒。」

冷戰期間，格陵蘭的戰略位置使丹麥在華盛頓擁有超乎其國力的影響力，也讓丹麥得以維持低於一般北約盟國預期的國防支出。

格陵蘭總理尼爾森。他於9日和另外四黨領袖共同發布聲明，反擊美國總統川普的併吞野心，表態拒當美國人。（圖／翻攝自X平台 @OJoelsen）

根據哥本哈根大學軍事研究中心2017年的一份報告，這被稱為「格陵蘭牌」。

然而，自1979年這個前殖民地獲得更大自治權並成立自己的議會以來，格陵蘭持續醞釀自決的權利。2009 年的一項協議明確承認，若格陵蘭人選擇，便有獨立的權利；而目前所有格陵蘭政黨都表示支持獨立，但在如何以及何時實現方面意見不一。

川普的施壓加速了原本已在進行中的獨立時間表，迫使丹麥得在未來關係不明確的格陵蘭上投入政治資本與財政資源。

丹麥政治評論員、前國會議員歐爾森（Joachim B. Olsen）表示：「我們應該為一個其實並不怎麼在乎我們的人，奮戰到什麼程度？」

丹麥為守格陵蘭的財政負擔

哥本哈根每年向格陵蘭提供約43億丹麥克朗（約193億元台幣）的整體補助款。格陵蘭經濟幾近停滯，2025年GDP成長率僅0.2%。

丹麥央行估計，若要讓目前的公共財政具可持續性，每年仍存在約8億丹麥克朗（約39.3億元台幣）的資金缺口。丹麥還負責警政、司法與國防支出，使年度總支出接近10億美元（約316億元台幣）。

此外，哥本哈根去年還宣布一項高達420億丹麥克朗（約2067億元台幣）的北極防務方案，以回應美國對丹麥未能充分保護格陵蘭的批評。

要跟川普對槓、還是放棄與格陵蘭的連結

有些人反對以交易角度來看待這段關係，強調丹麥在國際法下的法律與道德義務，以及雙方數百年的共同歷史。

丹麥幾乎別無選擇，只能強硬表態以維持外交可信度，但這樣做也可能在俄羅斯威脅日益加劇之際，損害與美國的關係。（圖／翻攝自X平台 @RpsAgainstTrump）

丹麥皇家國防學院副教授雅各布森（Marc Jacobsen）表示：「我們談的是家庭關係，是丹麥與格陵蘭之間悠久的歷史。這不只是防務與經濟問題，還關乎情感與文化。」

目前，丹麥幾乎別無選擇，只能強硬表態以維持外交可信度，但這樣做也可能在俄羅斯威脅日益加劇之際，損害與美國的關係，畢竟目前對西方世界而言，站在美國的對立面對任何人都沒有好處。

