兩面手法？中官方低調紀念南京大屠殺 解放軍PO圖「大刀斬首日骷髏」威脅

1937年12月13日，對日抗戰初期，日軍正式攻入南京城，造成中國軍民嚴重死傷；88年過去，昨（13）天中方舉辦「南京大屠殺」80週年紀念儀式，但在「台灣有事」爭議延燒的此時此刻，紀念活動規模卻意外低調，且國家主席習近平並未出席；但解放軍則PO圖嗆日，還將台灣納入其中。

歷史仇恨！綜合外媒報導，這場紀念活動，習近平意外沒有現身；活動於南京國家公祭紀念館舉行，由中共中央政治局委員、組織部長石泰峰代表出席並致詞。儀式歷時不到半小時，現場有許多市民及學生參加，儀式結束後放飛象徵和平的白鴿，祈願世界和平。

中、日長期在歷史問題上交鋒，中國政府持續宣傳，1937年日軍進入當時的中國首都南京，展開大規模屠殺；中方持續宣稱，當年死亡人數高達30萬人。二戰結束後，盟軍法庭則認定南京死亡人數約為14萬2千人。部分日本右翼、保守派政治人物、學者等，至今矢口否認當年南京曾發生「屠殺」。

石泰峰在致詞中引用習近平今（2025）年9月北京閱兵時，紀念二戰勝利80週年的談話，強調「歷史已充分證明，中華民族是不畏強權、能夠自立自強的偉大民族」。相較近期中國官方對日方「台灣有事」的強硬表態，石泰峰此番言論語氣相對克制。

石泰峰並未直接點名日本首相高市早苗，但間接批評日本試圖「復活軍國主義、挑戰國際秩序、破壞世界和平與穩定」的行為，不會被世界上一切愛好和平與正義的人民所容忍，「終將失敗」。

中國自2014年起，將南京大屠殺訂為國家公祭日；習近平曾於2014年首度出席活動，呼籲中、日「放下仇恨」，不讓少數將日本帶入戰爭的人，影響現代兩國關係。

他最後一次親自出席紀念活動，已經是2017年的事情，且當年未發表公開談話，之後缺席至今。

對於習近平缺席今年的紀念活動，中國國務院未回應外媒詢問。

同一天，中國人民解放軍東部戰區則在社群平台發布一張圖片，畫面為一把沾血大刀，斬下戴著日軍軍帽骷髏的頭顱。

解放軍宣稱「東倭為禍近千年，血海仇深尤眼前。無義畏威心歹鬥，長刀所向靖狼煙」，並將台灣劃入圖片當中；頗有阻止日方介入台海局勢的威嚇意味。

「大刀隊」是中國對日抗戰前期的經典象徵；解放軍藉此傳達威脅日本的意味。（圖／擷取自"東部戰區"微博）

