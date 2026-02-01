兩面手法？伊朗稱正安排與美談話 又將歐軍隊列恐怖組織、喊美國去死

編譯張渝萍／綜合報導

美國總統川普先前多次對伊朗施壓，要求德黑蘭上談判桌，同時美軍也已在伊朗周遭加強軍事部署，局勢緊張；然而，一名伊朗高級官員31日表示，美伊展開談判一事已有進展。

另外，美聯社報導，伊朗國會議長1日表示，伊朗已將所有歐盟軍隊視為恐怖組織。先前，歐盟因伊朗血腥鎮壓全國性抗議活動，宣布將該國的準軍事組織「伊斯蘭革命衛隊」列為恐怖組織，伊朗方面對此強烈抨擊。

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼31日表示，與美的談判安排正在進行中。（圖／翻攝自X平台 @alilarijani_ir）

伊朗與卡達會面：與美談判正在安排中

德國之聲報導，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）31日在德黑蘭會見卡達首相暨外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Abdulrahman bin Jassim Al Thani）。根據卡達聲明，雙方「回顧了為降低地區緊張局勢所做的持續努力」。

卡達為美國重要盟友，可在美伊之間扮演調停角色，與沙烏地阿拉伯等部分遜尼派阿拉伯國家相比，卡達與伊朗保持較為密切的關係。

拉里賈尼表示：「與刻意炒作的媒體戰宣傳相反，談判的安排正在推進中。」

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，戰爭將對美伊雙方皆不利。

裴澤斯基安近日與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sissi）通話時表示：「伊朗從未尋求戰爭，現在也絕不尋求戰爭，並堅信戰爭既不符合伊朗的利益，也不符合美國及整個地區的利益。」埃及同樣是美國在中東的親密盟友。

川普：伊朗正「認真」與美國對話

川普在搭乘空軍一號前往佛羅里達州棕櫚灘途中向媒體表示，伊朗正與美國「認真地」進行對話，他希望能達成一項「可被接受」的協議。

川普說，與伊朗的潛在協議意味著「不會擁有核武器」。他此前也曾表示，伊朗應停止殺害反政府示威者。

自去年12月以來，針對什葉派伊斯蘭政府的示威活動爆發，主因為高失業率、通貨膨脹以及里亞爾貨幣貶值所引發的經濟危機。抗議迅速蔓延全國，伊朗政府隨後展開血腥鎮壓，官方稱3000人死亡，但人權組織與伊朗當地醫生組織估計，死亡人數介於6000人至3萬。

伊朗宣布歐洲軍隊為「恐怖組織」

另外，美聯社報導指，先前，歐盟因伊朗血腥鎮壓全國性抗議活動，宣布將該國的準軍事組織「伊斯蘭革命衛隊」列為恐怖組織，伊朗方面對此強烈抨擊。

國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）1日宣布，伊朗已認定所有歐盟軍隊視為恐怖組織。他本人曾是革命衛隊指揮官。這項宣布很可能主要具有象徵意義。伊朗曾依據2019年的一項法律，在美國於同年將革命衛隊列為恐怖組織後，對其他國家的軍隊作出對等的恐怖組織認定。

卡利巴夫宣布時，他與其他議員身穿革命衛隊制服，以表達對該部隊的支持。革命衛隊同時掌控伊朗的彈道飛彈武庫，並在伊朗國內擁有龐大的經濟利益，只向86歲的最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）負責。

卡利巴夫表示：「歐洲人試圖打擊革命衛隊，而革命衛隊本身一直是阻止恐怖主義蔓延至歐洲的最大屏障。歐洲人實際上是搬起石頭砸自己的腳，再一次因盲目服從美國，而作出違背本國人民利益的決定。」

會議期間，議員們還高喊口號：「美國去死！」、「以色列去死！」

川普仍不透露是否會打伊朗

不過，這項宣布正值美伊局勢緊張之際，川普是否會攻打伊朗仍是未知數，而伊朗也計畫1日、2日在戰略要地荷姆茲海峽進行實彈軍事演習。該海峽是波斯灣的狹窄出入口，全球約五分之一的石油貿易須經此地。

川普已為可能的軍事行動劃下兩條紅線，一是和平抗議者遭到殺害，另一則是在針對示威活動的大規模鎮壓中，對被拘留者進行可能的大規模處決。

川普也愈來愈頻繁地談及伊朗的核計畫。川普31日晚仍拒絕透露他是否已就如何應對伊朗作出決定。

在飛往佛羅里達途中接受記者提問時，川普對於「若美國放棄對伊朗發動打擊，德黑蘭是否會因此更加膽大」的問題避而不答，只說：「有些人這麼認為，有些人則不這麼認為。」

