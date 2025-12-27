兩顆太陽合體！柯文哲驚喜現身站台造勢 大讚黃國昌「勇於承擔」否則民眾黨恐完蛋

民眾黨前主席柯文哲交保後，在今天（27日）首度現身公開活動，與即將投入新北市長選舉的現任主席黃國昌合體造勢。（圖／林煒凱攝）

民眾黨今天（27日）下午替即將投入新北市長選戰的主席黃國昌舉辦造勢活動。前主席柯文哲更驚喜現身替黃站台，而這也是柯在交保後首次參與民眾黨公開活動。柯文哲致詞時大讚，若不是黃國昌當年勇於承擔，接下黨主席一職，「恐怕民眾黨已經完蛋」。他也表示，黃國昌是個正直、守信，不會為政黨利益犧牲國家利益的人，「相信他一定會帶給新北市帶全新的未來」。

民眾黨今天下午2時30分在新北新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動，替即將投入新北市長選戰的黃國昌造勢，約有1500名小草支持者到場支持。活動接近尾聲，柯文哲驚喜現身與黃國昌同台，2人開心擊拳展現好交情，台下隨即響起熱烈歡呼聲，而這也是柯在交保後首次參與民眾黨公開活動。

廣告 廣告

柯文哲和黃國昌最後與各自妻子，還有其他黨公職一起在台上唱黃國昌的競選歌曲，但柯文哲全程低頭看著歌詞，並未開口一起合唱。

柯文哲和黃國昌最後與各自妻子，還有其他黨公職一起在台上唱黃國昌的競選歌曲。（圖／林煒凱攝）

民眾黨今天下午2時30分在新北新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動，替即將投入新北市長選戰的黃國昌造勢，約有1500名小草支持者到場支持。（圖／林煒凱攝）

柯文哲在致詞時回顧起自己遭起訴的過程，他說自己被羈押4個月後，在今年1月1日下午，交保後短短幾天內，緊急召開臨時中央委員會，並在會中辭去黨主席一職，同時推薦由黃國昌接任。

柯文哲表示，自己去年8月第一次遭羈押時，他原以為只是誤會，認為檢調調查清楚後就能還他清白，因此在前4個月沒有提出抗告，「就乖乖給他關」。但他在羈押期滿被起訴後，自己看到起訴書內容嚇了一大跳，「這是在寫科幻小說嗎？」

柯文哲進一步說，自己交保後檢方持續抗告，並坦言自己當時才真正意識到，「不是民進黨誤會，是我誤會他們」，如同他過去曾講過，「不要低估民進黨無恥的程度」，引發台下一片笑聲。

柯文哲在致詞時回顧起自己遭起訴的過程，並痛批不要低估民進黨的無恥程度。（圖／林煒凱攝）

柯文哲妻子陳佩琪（右2）、黃國昌妻子（右1）今天也都出席造勢現場，坐在台下為老公應援。（圖／林煒凱攝）

柯文哲接著透露自己當時隨即找黃國昌討論，民眾黨不能因為他個人的司法案件而停擺，因此必須有人站出來承擔。

談及選擇黃國昌接任的原因，柯文哲強調「承擔」是關鍵。他指出，黃國昌自去年2月重返國會後，逐條推動國會改革、不法關說罪、棄保潛逃罪等法案，就算他被一堆青鳥側翼攻擊，青島東路都是他的靈堂，網路上一堆抹黑、攻擊，但黃沒有退縮，因為那些改革本來就是民進黨過去的主張。

柯文哲也提到，去年8月民眾黨爆發帳務爭議，當時黨內一度人心惶惶，但在釐清帳目並確認資金無虞後，黨中央決定召開記者會對外說明。儘管黃國昌當天動了小手術，他大可以好好休息，但他仍選擇出席記者會，與自己一同向社會鞠躬道歉，承擔團隊責任。

柯文哲形容，「當你成功的時候，別人認識你；當你失敗的時候，是你認識別人」，而在民眾黨最困難的時刻，是黃國昌選擇留下來一起承擔。

活動尾聲，柯文哲和其他黨公職們同台高呼口號，為即將參選新北市長的黃國昌加油打氣。（圖／林煒凱攝）

柯文哲透露，自己無法對外發聲的期間，民眾黨民調一度在今年1月跌至谷底，幾近崩盤，但黃國昌選擇出來競選黨主席，透過選舉、辯論、國會表現與街頭行動，一步一步撐住局勢。他也坦言，若非黃國昌當時的承擔，「恐怕民眾黨已經完蛋」。

柯文哲最後表示，黃國昌撐住了懷疑、攻擊與孤獨，從未選擇輕鬆的路，明知沒有好處、可能被罵、充滿風險的情況下，仍選擇去做。他強調，黃國昌是一個正直、守信、不為短期利益犧牲長期價值的人，也不會為政黨利益犧牲國家利益，「我相信他一定會給新北市帶來全新的未來」。



回到原文

更多鏡報報導

質疑政院從未成立「少子女化辦公室」遭打臉 黃國昌轟：台灣生育率全球墊底好意思狡辯？

憲法明定總預算須年底審完？黃國昌翻民進黨舊帳打臉 喊話賴清德說清楚「不要問A答B」

正式徵召張啓楷戰嘉義市長！柯文哲特別錄影片聲援：拜託大家給民眾黨一個機會