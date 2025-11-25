「兩顆太陽比沒有好」 黃國昌：柯文哲有分際、黨部沒他的辦公室

民眾黨主席黃國昌率青年團訪日。 圖：民眾黨提供

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲昨日貼出與黃國昌同框影片，並稱「兩顆太陽比沒有太陽好」，黃國昌今（25）日受訪則說，「主席非常有分際，中央黨部不管是主席在擔任主席的時候，還是到現在都沒有他的辦公室。主席有另外他的辦公空間，但不會造成我們彼此溝通方面的隔閡」。

民眾黨今日率青年團訪日交流拜會，共4日行程，由黃國昌擔任團長、台北市議員陳宥丞擔任副團長，將與日本各黨派政要見面接觸，亦會透過與青年學子的座談，深入理解台灣青年所關心的就學、就業發展等議題。

黃國昌行前接受媒體聯訪時表示，對於未來柯文哲與黨內互動及與黃國昌分工等議題，兩人大概沒有什麼話題是不能談的，都很深入交換意見。政治的核心在執行力。「主席非常有分際，中央黨部不管是主席在擔任主席的時候，還是到現在都沒有他的辦公室。主席有另外他的辦公空間，但不會造成我們彼此溝通方面的隔閡。這次訪日，主席也非常關心，他認為，區域的和平安全穩定對於台灣的安全至關重要，當中日彼此之間在發生對立衝突時，我們應該呼籲的事情是各方都能夠理性的對話，而不是在旁邊火上加油，讓這個對立更加激化，對我們來講，台灣應該在東亞區域和平穩定上面，我們要扮演和諧的平衡點，而不要成為對立的衝突點。」

對於柯文哲昨日貼出與黃國昌的影片稱「兩個太陽比沒有太陽好」，黃國昌直播時也說，柯文哲接下來會啟動一系列「土城十講」，絕對不會像賴總統的「團結國家十講」，進行到一半被噓爆就講不下去。黃國昌受訪指出，柯文哲在土城被關押時唸了非常多的書，每一本書都蘊含作者智慧及對讀者的啟發，所以「土城十講」會希望從他唸過的這些好書所擷取的智慧跟朋友分享。柯文哲對自己的「土城十講」胸有成足，絕對不會像賴清德的「團結十講」講了幾講後就講不下去。「土城十講」有點自我嘲諷意味，但也凸顯民進黨政府政治追殺時，作為在野黨重要領袖柯文哲的高度與格局。

