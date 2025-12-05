「兩顆太陽」直播！柯文哲秀電子腳鐐.再談藍白合

台北市 / 綜合報導

民眾黨前主席柯文哲以及現任主席黃國昌昨(4)日晚間合體直播。柯文哲不只對著鏡頭秀出電子腳鐐，還一度擔心黃國昌可能會因為狗仔門事件被抓；而直播過程中，柯文哲談到黃國昌明年的選戰，突然話鋒一轉說，自己打算搬去南部住，外界聯想，柯文哲是否有意南下選2026？對此，黃國昌重申，柯文哲完全沒有說他要參選。

前民眾黨主席柯文哲說：「因為我這個，24小時GPS定位。」拉起褲管秀出電子腳鐐，前民眾黨主席柯文哲與現任黨主席黃國昌合體直播。前民眾黨主席柯文哲說：「我對你有點擔心耶，因為我有時候在網路上，YouTube上看，天啊，好像一副黃國昌快要被抓去的樣子，所以你還在外面吹牛，說什麼你的D槽很滿，你越是這樣講，他們越有興趣。」

廣告 廣告

對話過程不忘提及黃國昌的，近期遇到的狗仔門事件，也進一步2026選戰規劃，只是前立委蔡壁如數度點名柯文哲去選台南市長。前民眾黨主席柯文哲說：「其實明年2月1日說以後事情還很多，因為包括你自己要選，我是自動請纓啦，我要去住在南部。」民眾黨主席黃國昌說：「他沒說他要南部參選啊。」

另外藍白合的動向，柯文哲也有想法。前民眾黨主席柯文哲說：「到時候就不要再說什麼讓幾%了，到時候你就跟鄭麗文講清楚，就是什麼時候，我們規則訂清楚，時間到了就比民調，我們一定不會耍詐。」

台北市副市長李四川說：「因為有人會認為我一直不表態，是不是在等黃袍加身，就照黨的機制去做處理，也沒有所謂的說，我要選誰就要讓，這一些的狀況。」

就在李四川決定參戰後 ，柯文哲的話是否會影響未來新北藍白合，黃國昌澄清沒有這個問題，以免外界繼續放大民眾黨內的兩顆太陽

原始連結







更多華視新聞報導

將合體直播？黃國昌曬合照喊「I’m ready」 柯文哲：今晚八點我們來了

柯文哲將復出！ 昌出訪前預告土城十講.陳佩琪上直播

柯文哲將啟動「土城十講」 合體黃國昌稱「兩太陽比沒有好」

