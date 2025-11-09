兩飛行傘空中相撞傘繩纏繞驚險掉落 幸無傷亡

南投縣 / 綜合報導

南投埔里的虎頭山，是知名飛行傘運動場地，不過昨(8)日發生驚險事故，兩頂飛行傘在空中相撞，疑似傘繩纏繞在一起，從高空掉落，幸好掉落掛在樹上，兩位飛傘員沒有受傷。業者說，當時因為氣流不好，其中一位飛傘員，沒注意傘的距離和高度，才和另外一人相撞，兩人都沒有受傷。不過，飛行傘事故發生後，縣府卻沒有接獲通報，縣府解釋，沒有傷亡不須通報。

山頂上空，三頂飛行傘翱翔在空中，突然兩頂飛行傘相撞，傘繩疑似纏繞在一起，傘衣沒辦法有效張開，就這麼失控掉到樹叢裡面，目擊者范世緯說：「下面也都有人，但是那些人看起來很習以為常。」飛行傘事故發生在南投埔里的虎頭山，是全台知名的飛行傘運動場地，常常有民眾來體驗在空中飛行，俯瞰美麗的埔里山景。

不過昨(8)日發生兩頂飛行傘相撞意外，幸好飛行傘掉落，掛在樹上，沒有人員傷亡，場地業者施永彬說：「氣流並不是很好，香港的學員跟我們台灣的一位飛傘員，在山邊做盤旋的時候，學員的部分並沒有注意到傘的距離跟高度。」

業者說他們的場地是開放性質，任何人只要符合規定都可以來飛，當時兩位飛傘員都有考到教練證照.保險和裝備，是以個人玩家來飛，南投縣教育處運發科科長廖宜政說：「第一時間有用無線電安全回報業者，也自行返回飛行場。」

發生飛行傘相撞，業者為什麼不用通報？縣府說，依照法規有重大事件，必須要在3個小時通報，當時沒有發生傷亡，所以不需要通報，若有傷亡沒通報，則會依規定停止營業、撤照，飛行傘專家俊教練說：「你的傘前面有頂傘過來，山在你的右手邊，你就要往外飛，讓前面飛行傘飛過去，這是我們在避免相撞這樣子。」

其他飛行傘專家透露，練習飛行傘，除了要控制方向避免碰撞，新飛行員後方還會綁紅色帶子，如果看到就代表是新學員，老飛行員就要禮讓，以免發生危險。

