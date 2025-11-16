兩餐花不到10元！為何大陸年輕人超節省？「2問題」成謹慎消費主因
中國大陸正面臨多項經濟挑戰，政府希望年輕一代增加消費，以促進經濟增長，但說服他們花錢並不容易。有官員指出，國內各階層的消費不足，正拖累經濟前景，而對剛畢業的年輕人來說，「高失業率」和「房市困境」讓謹慎消費成為理性選擇。
根據BBC報導，中國大陸青年失業率長期徘徊在接近20%，房地產危機使得在大城市購房的希望顯得遙不可及，這種不確定性促使許多年輕人擁抱節儉生活，社交媒體上充斥著各種省錢技巧與極簡生活分享。
一名全職網紅「張小米粒」就以極簡生活為主題，分享如何用普通肥皂替代昂貴護膚品，並展示耐用、高性價比的服飾與包包，她在小紅書平台擁有9.7萬粉絲，並購過企業付費推薦產品，她表示，希望粉絲能避免消費陷阱，減輕生活壓力。另一位29歲網紅「北漂的小小草」則分享低成本飲食技巧，用約1美元（約7.1人民幣）即可製作兩餐，他靠節儉生活在6年間存下130萬元人民幣，對他而言，勤儉是生活必需，而非選擇。
分析人士指出，中國大陸經濟過去依靠出口與投資保持增長，但如果國內消費不提升，長期增長將受制約，目前中國家庭消費僅占GDP約39%，遠低於多數發達國家的60%左右，相比1990年代和2000年代初，如今的年輕人對未來更悲觀，他們更關注如何增加收入並削減開支。高教育水平與勞動市場需求之間存在錯配，也加劇了青年消費低迷，牛津大學中國中心研究員喬治·馬格努斯表示，許多擁有碩士學位的大學畢業生從事快遞等基層工作，科技產業雖是國家重點，但並非勞動密集型，吸納勞動力有限，令年輕人收入和消費意願受抑制。
瑞典國際事務研究所的海蓮娜·洛夫格倫則提到，中國經濟過度依賴出口與投資，消費占比不足，通貨緊縮也讓潛在消費者延遲購買，等待商品降價，形成惡性循環，進一步壓抑經濟增長。年輕人延遲大額消費，可能導致企業減價，但若通縮持續，企業倒閉風險增加，拖累整體經濟。專家建議，建立更完善的社會保障網絡、提高最低工資或提供購物補貼，可能有助提振二三十歲消費者信心。
即便如此，節儉已深植中國文化。網紅張小米粒坦言，「我祖父那一代非常樸素，非常節儉。中國人的節約是刻在骨子裡的。」在面對高失業率、房價高企與經濟不確定性時，年輕人更願意儲蓄而非消費，這也成為中國經濟能否順利轉型的一大挑戰。
