兩餐 Dookki 春節限定活動開跑 年糕火鍋暖聚團圓、刮出新年好手氣

活動期間於兩餐指定門市消費，每位皆可獲得刮刮卡乙張。/兩餐總公司提供

美食中心/綜合報導

農曆春節向來是親友團聚、外出聚餐的重要時刻，餐飲品牌也紛紛推出限定活動搶攻年節商機。韓國年糕火鍋吃到飽品牌「兩餐 Dookki」今年春節推出「好運加馬・新春限定刮刮卡」活動，結合熱騰騰的韓式鍋物與刮刮卡驚喜機制，邀請消費者在團圓聚餐之餘，為新的一年增添好運氣。

本次春節限定活動自 2026 年 2 月 1 日起至 2 月 28 日止，活動期間凡至兩餐指定門市，消費「成人吃到飽基本方案」或「成人肉肉吃到飽方案」，每位成人顧客皆可獲得 新春限定刮刮卡乙張，張張都有獎，數量有限，贈完為止。消費者在用餐後即可現場刮卡，為聚餐時光增添互動樂趣。

廣告 廣告

兩餐表示，春節期間不僅是家人團圓的時刻，也是朋友聚會、同事相約的重要節日，希望透過刮刮卡活動，讓用餐體驗不只停留在「吃得飽」，更增加一份年節儀式感與話題性，讓顧客在熱鬧的用餐氛圍中，感受到專屬新春的祝福。

此次刮刮卡活動獎項內容豐富，消費者有機會刮中 iPhone 17、AirPods 4、Nintendo Switch 2、Marshall Willen 無線藍牙小音響 等熱門好禮，從3C產品到生活娛樂設備一應俱全，成為不少消費者關注焦點。業者也提醒，實際獎項與兌換方式依現場公告為準，相關細節將於門市說明。

刮刮卡張張有獎，還有機會帶回iPhone17、Airpods 4等好禮。/兩餐總公司提供

兩餐 Dookki 以自由搭配的韓國年糕火鍋吃到飽模式聞名，消費者可依個人喜好選擇多款年糕、配料與醬料，打造專屬鍋底風味，加上熟食、炸物與肉品選項，長期受到學生族群、上班族與家庭客群喜愛。品牌指出，春節期間用餐人潮增加，火鍋類型餐飲更成為許多民眾聚餐首選，也因此規劃限定活動，回饋支持品牌的消費者。

兩餐年糕火鍋吃到飽，可自由搭配鍋底、配料及熟食炸物。/兩餐總公司提供

本次「好運加馬・新春限定刮刮卡」活動適用門市包含 西門、信義、中壢、桃園統領、新竹、嘉義、台南、高雄 等全台多家據點，方便不同地區消費者就近參與。各門市營業時間與活動細節，依現場公告為準。

隨著春節假期腳步接近，兩餐也邀請民眾把握活動期間，與家人朋友一同享用韓式年糕火鍋，在溫暖的鍋物香氣中迎接新年，同時試試手氣，為新的一年揭開充滿好運的序幕。

更多活動資訊可追蹤「兩餐 Dookki」台灣官方 Instagram：

https://www.instagram.com/dookki_taiwan/