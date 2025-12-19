兩餐 × EAT PIZZA首度聯名 打造韓式、義式雙重饗宴

兩餐自助吧新品-瑪格莉特披薩，於西門、信義、中壢、新竹門市限定登場/圖片由兩餐總公司提供

美食中心/綜合報導

連鎖韓式年糕鍋品牌「兩餐 DOOKKI」正式宣布自 2025 年 12 月 1 日起，推出與人氣披薩品牌 EATPIZZA 的全新聯名企劃。此次合作不僅帶來自助吧多項新品，更推出全新口味 「兩餐披薩醬」年糕鍋，以韓式料理結合義式風味，為冬季餐飲市場推出嶄新話題。

此次聯名最大亮點，即是許多粉絲敲碗的 「瑪格麗特披薩」 首度進駐兩餐自助吧（限西門、信義、中壢、新竹門市供應）。香濃番茄、莫札瑞拉起司與羅勒的經典組合，讓消費者在享受韓式年糕鍋與炸物之餘，也能同時品嘗地道義式風味。

兩餐同步推出新鍋底 「兩餐披薩醬」，以濃郁番茄、多層次香料帶出義式調性，打造出充滿創意的「披薩年糕鍋」體驗。另新增地瓜泥供消費者自由搭配，香甜綿密口感更與炸物、年糕鍋完美契合。

自助吧多款新品一次登場

兩餐此次聯名同步新增多項人氣品項，豐富度全面提升：

瑪格麗特披薩（西門、信義、中壢、新竹門市限定）

黃金炸雞塊

香酥素餃子（五辛素）

香脆炸薯球

獨家特調—蜂蜜醬油炸雞醬

(韓式炸雞口味採輪流供應，依門市現場為準。部分炸物因門市設備不同採輪替供應。自助吧菜夾及炸物油品可能葷素共用，建議消費者依自身需求評估。)

兩餐自助吧新品，炸雞、素餃、薯球，蜂蜜醬油炸雞醬隆重登場/圖片由兩餐總公司提供

12 月限定！十週年感恩價回歸 每位299元

為回饋消費者支持，兩餐於 12 月推出 十週年感恩價 $299/位 活動，讓粉絲能以超值價格享受更多新品。

注意事項：

1.板橋店維持原價 每位349元，不參與 $299 活動

2.單點商品另計，方案需加收 10% 清潔費

3.僅限門市內用，不適用外帶、外送

4.不與其他優惠合併使用

5.活動期間暫停「學生方案」

兩餐ＸEATPIZZA首度聯名，一餐就能享用年糕鍋、披薩！/圖片由兩餐總公司提供

兩餐表示，此次與 EATPIZZA 的合作，希望以更豐富的風味與趣味性，打造跨料理文化的創新體驗。從披薩、炸物到創意年糕鍋，讓消費者在一餐中同時享受韓式與義式的多重選擇。

12 月 1 日起，邀請消費者一起到兩餐挑戰 299 吃到飽的美味新極限。

