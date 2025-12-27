兩餘震！宜蘭外海規模4.7、台東清晨再震規模3.2 氣象署提醒提高警覺

繼昨（27）日晚間11時5分發生規模7強震後，凌晨0時45分再度發生芮氏規模4.7地震，今晨5時45分，台東市亦發生一起小區域有感地震規模3.2。 圖/中央氣象署

繼昨（27）日晚間11時5分發生規模7強震後，東部海域地震活動持續。中央氣象署指出，宜蘭外海於今（28）日凌晨0時45分再度發生芮氏規模4.7地震，震源深度60.8公里，最大震度出現在宜蘭達3級，花蓮2級，新北、台北、桃園、新竹縣、台中、南投、彰化、雲林及嘉義縣等地則測得1級震度，所幸未傳出人員傷亡或災情。

此外，今晨5時45分，台東市亦發生一起小區域有感地震，震央位於台東縣政府西南西方約9.5公里處，地震深度僅5.4公里，芮氏規模3.2。

根據觀測資料顯示，這起台東地震中，台東市測得最大震度2級，卑南地區為1級。氣象署提醒，近期東部地區地震活動仍較頻繁，民眾務必留意最新地震資訊，並隨時做好防震準備，以降低災害風險。

宜蘭外海於今（28）日凌晨0時45分再度發生芮氏規模4.7地震。 圖/中央氣象署