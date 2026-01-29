兩馬小三通南北海運2/15起調漲行李超額費
（中央社記者潘欣彤連江縣29日電）營運兩馬小三通的國籍航商南北海運，宣布自2月15日起，入境南竿福澳港旅客，因配合行李輸送帶運作，行李超額費用從現行每公斤新台幣10元，調漲至20元，漲幅達100%。
南北海運股份有限公司昨天發布公告，經交通部航港局核備後，將自2月15日起，調整入境行李載運相關規定。其中，從中國福州黃岐與琅岐港入境南竿福澳港旅客，因需配合行李輸送帶，涉及額外人力調度與作業時間，故超額行李費從現行的每公斤新台幣10元，調整至每公斤20元。
昨天南北海運公告後，多位民眾向中央社記者表示，行李輸送帶是由連江縣政府建置，並於去年10月起開放使用，目的是方便民眾入境南竿福澳港時，減輕攜帶與搬運行李負擔，沒想到竟成為航商調漲超額行李費理由，認為難以接受。
連江縣政府港務處長黃騰毅接受中央社記者電話訪問指出，港務處負責建置與維護行李輸送帶，但航商需負擔將行李從船上搬運至輸送帶的人力、接駁車輛等費用，以及部分租金。至於是否能將增加的成本反映在行李超重費上，則由航商自行決定，但須送航港局核備。
公告指出，除入境南竿外，從馬祖地區出境至中國，以及從中國入境至北竿白沙港，超額行李費仍維持每公斤新台幣10元。
南北海運的公告提及，2月15日起的新規，每位全票的成人旅客仍維持免費載運27公斤行李，半票兒童旅客則為14公斤，但精密儀器、電器類物品，須符合該公司對行李包裝與體積規定，且不得計算在免費行李額內，以實際重量計收超額行李費。
而由中國籍航商福州程泰船務公司營運的兩馬小三通航班，代理商金馬船務代理有限公司今天告訴中央社記者，未向旅客收取行李超重費用，故無漲價問題。（編輯：林恕暉）1150129
其他人也在看
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 222則留言
全球最安全航空公司排名！台灣「１航空」擠進前10名，廉航榜單也出爐
隨著全球旅遊持續發展，旅客對飛行安全的關注度日益提升，選擇安全可靠的航空公司成為出國時的重要考量。國際知名航空安全評級機構近日公布了2026年度全球最安全航空公司排名，涵蓋全服務與低成本航空２大類別，食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 4則留言
旅日注意！JR東日本旅客專用鐵路周遊券 這天起全面改版
旅日注意！JR東日本旅客專用鐵路周遊券 這天起全面改版EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
桃機台日入境事先確認再上路 大幅縮短入境日本通關時間
「台日機場入境事先確認」作業自今（29）日起至2月25日再次實施，由桃園國際機場與日本出入國在留管理廳合作，旅客搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航4家國籍航空、共15條航線、預計122個航班，可在桃園機場先行完成入境審查，大幅縮短抵達日本後的通關等待時間。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
日本旅遊台客衝破673萬 台灣客源居海外之冠
根據統計，台灣人造訪日本的人數近年持續攀升，113年約604萬人、114年約673萬人，因此台灣客源被日本旅宿業視為重點之一，日本知名旅宿業者「星野集團」更指出，集團的3成外國客源中，台灣占比就高達2成，且台灣旅客需求多元，從都市觀光到深度旅遊皆涵蓋其中，而星野集團旗下品牌遍佈日本各地，正好能滿足台灣旅客重視體驗的需求。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
最美茶鄉櫻花季登場 信義草坪頭4000棵櫻花迎賓
春節連假將至，全台賞櫻指標「信義鄉草坪頭櫻花季」今(28)日正式揭開序幕！南投縣長許淑華親自出席啟動記者會，宣布玉山高山茶產地草坪頭園區內逾4,000棵櫻花、李花已陸續綻放，紅、白花瓣交織點綴茶山。許淑華邀請全國民眾到信義鄉體驗「花與茶的饗宴」，不僅能漫步櫻花小徑，更可順遊東埔溫泉、雙龍吊橋，度過一個充滿自然與人文底蘊的充實假期。啟動儀式由信義鄉長全志堅主持，縣議員全文才、縣府觀光處長陳志賢、新聞及行政處長蔡明志及眾多在地代表村長共襄盛舉。活動精彩紛呈，結合在地社區與學校展現信義鄉的活力，包含隆華國小的震撼太鼓、桐林國小的優美小提琴與傳統「紙馬陣」、同富國中合唱團的純淨嗓音，以及「布一樣文化工作室」與在地家政班的熱情演出。現場更安排學童擔任「小小茶藝師」，讓遊客在賞花之餘，也能品味名聞遐邇的玉山高海拔烏龍茶。縣長許淑華表示，南投春節遊程相當豐富。除了草坪頭，暨大、小半天也正值櫻花花季，此外，全台首座「九九峰氦氣球樂園」將於2月試營運，提供遊客從空中鳥瞰南投美景的嶄新體驗；2月14日至3月8日「2026南投燈會」璀燦登場，白天、晚上也都可前往貓羅溪畔浪漫情人橋、南投縣會展中心，欣賞精采的台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中泰安櫻花含苞待放 2026櫻花季2/27開幕
農曆春節將至，下個月各地櫻花季將陸續登場，目前除了高山地區山櫻花綻放，平地櫻花仍含苞待放，台中市平地櫻花以后里泰安派出所櫻花最具盛名，泰安櫻花目前仍未綻放，今年泰安櫻花季預計於2月27日開幕，較去年略晚，預估2月下旬湧入賞櫻人潮。台灣高山地區預估2月賞櫻人潮漸增，后里是中部平地賞櫻勝地，中部賞櫻盛會自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
澎湖好行3路線推廣 獲觀光署評鑑優等肯定
交通部觀光署台灣好行去年評鑑結果出爐，澎湖好行推動單位「澎湖縣政府」與客運業者「澎湖縣公共車船管理處」雙雙榮獲評鑑優等獎，再度獲頒「績優推動單位」及「績優客運業者」獎項，由「澎湖女兒」觀光署長陳玉秀頒獎表揚。澎湖好行為增加遊程多元性，自2024年起從原先北環、湖西線，增闢第3條「澎南線」，其中規劃參自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
AI又出包！生成澳洲「不存在的溫泉」
[NOWnews今日新聞]澳洲一間旅遊公司，近日在網路上刊登一篇由AI生成的文章，大力推荐旅客造訪塔斯馬尼亞（Tasmania）一處幽靜的北部溫泉，遊客蜂擁而至，當地飯店老闆非常困惑，因為這個溫泉根本...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 1則留言
大阪關西交通陷阱教你避雷！坐錯車廂恐錯過飛機 新手必看 4 大地雷：別再排隊買特快車票
MOOK玩什麼,YT頻道,YOUTUBE,日本旅遊,大阪,關西,機場,空港,交通,地雷,搭錯車,和歌山, 不少旅客以為「去過東京，大阪一定差不多」，然而實際踏上關西才發現，兩地在交通、秩序與生活習慣上差異巨大。許多人第一次到大阪自由行，光是通勤就一路踩雷——搭錯車、走錯月台、誤買車票或不小心被加收費用，嚴重一點甚至會因此錯過班機。不少旅客都曾有類似經驗：明明要去關西機場，電車發車後看著看著卻發現站名越來越陌生，打開 Google Maps 才驚覺定位竟然朝和歌山方向飄移。這種「搭對列車卻搭錯車廂」的窘況，在大阪並不少見。景點+ ・ 1 天前 ・ 2則留言
〈 中華旅遊 〉翠峰湖倒影如畫 漫步檜木林
記者林怡孜∕台南報導 春節假期適合遠離塵囂、沉浸於山林自然之美。中華旅行社特別推出「…中華日報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
〈中華旅遊〉內灣老街 司馬庫斯巨木群
記者林怡孜∕台南報導 被譽為「人間淨土」的司馬庫斯，位於新竹縣尖石鄉海…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台鐵集集線彩繪列車 今日限定優惠一次看
[NOWnews今日新聞]臺鐵集集支線歷經四年多的邊坡與隧道整治工程，全面強化基礎設施，確保行車安全，已於115年1月5日起正式恢復通車至集集站。為慶祝集集線復駛，集集鎮公所特別邀請地方當代藝術家洪易...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
出國行李「1習慣」快改 交通部示警：最慘恐送錯飛機
【記者／張凱鈞 台北報導】台灣出國旅遊風氣盛行，當班機抵達後，民眾都希望能早一點離開機場，展開旅程或盡速返家， […]獨家報導 ・ 1 天前 ・ 發表留言
花東縱谷交通疏導助您馬到成功！走春旅遊不塞車！
記者蔣謙正/花東報導 今（115）年春節有9天連續假期，交通部觀光署花東縱谷國家風景…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
南橫公路春節假期擴大開放 梅山口到向陽段取消週二三四禁行管制
為了讓民眾在115年度長達9天的春節連假中，能更彈性地規劃南橫公路旅遊行程，公路局特別調整了南橫公路台20臨105線（梅山口至向陽路段）的交通管制措施。原本常態性於每週二、三、四實施的禁行規定，將在2月14日至2月22日春節期間全面取消，開放用路人通行。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
春節訂房率台南、嘉義市衝前三 墾丁仍不比疫情前
春節九天連假，觀光署近期統計嘉義市、台南訂房率位居各縣市前三名，兩地都有飯店平均訂房超過九成，據分析，嘉南地區在地旅遊資源集中、餐飲性價比高，都是誘因；屏東墾丁不少飯店或民宿，春節維持一般假日房價，訂房仍不比疫情前。聯合新聞網 ・ 11 小時前 ・ 4則留言
高山峰赴沖繩旅遊打高爾夫球 逛在地職人店、為圓夢租吉普車代步！｜【明星旅遊趣】
藝人高山峰出道多年，從過往主持外景節目到參與電視劇、舞台劇等演出，都展現主持及表演實力，如今移居泰國的他，也時常在社群分享在曼谷的日常，累積許多粉絲喜愛，其中，更時常分享熱愛的高爾夫球運動，去年底更為了打球與朋友赴沖繩旅遊。Yahoo旅遊編輯部 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
星宇航空增加台中機場班機 第二營運基地布局成形
星宇航空策略長劉允富說，今年星宇航空將交機14架，新增的運力必須透過開闢新航點來消化，否則將面臨飛機閒置的風險，除既有航點增班外，已計劃台中機場三月底的夏季班表啟用第四架飛機，並增開航線。劉允富昨日在星宇航空品牌企劃「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」會後表示，桃園機場在班機較多、時自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
連假退國內機票 手續費最高30%
為讓春節期間航班機位能更有效運用，行政院核定通過「國內線航空乘客運送定型化契約修正草案」，交通部昨修正規定，以往退票最多...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言