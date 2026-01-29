兩馬小三通南北海運2/15起調漲行李超額費

（中央社記者潘欣彤連江縣29日電）營運兩馬小三通的國籍航商南北海運，宣布自2月15日起，入境南竿福澳港旅客，因配合行李輸送帶運作，行李超額費用從現行每公斤新台幣10元，調漲至20元，漲幅達100%。

南北海運股份有限公司昨天發布公告，經交通部航港局核備後，將自2月15日起，調整入境行李載運相關規定。其中，從中國福州黃岐與琅岐港入境南竿福澳港旅客，因需配合行李輸送帶，涉及額外人力調度與作業時間，故超額行李費從現行的每公斤新台幣10元，調整至每公斤20元。

昨天南北海運公告後，多位民眾向中央社記者表示，行李輸送帶是由連江縣政府建置，並於去年10月起開放使用，目的是方便民眾入境南竿福澳港時，減輕攜帶與搬運行李負擔，沒想到竟成為航商調漲超額行李費理由，認為難以接受。

連江縣政府港務處長黃騰毅接受中央社記者電話訪問指出，港務處負責建置與維護行李輸送帶，但航商需負擔將行李從船上搬運至輸送帶的人力、接駁車輛等費用，以及部分租金。至於是否能將增加的成本反映在行李超重費上，則由航商自行決定，但須送航港局核備。

公告指出，除入境南竿外，從馬祖地區出境至中國，以及從中國入境至北竿白沙港，超額行李費仍維持每公斤新台幣10元。

南北海運的公告提及，2月15日起的新規，每位全票的成人旅客仍維持免費載運27公斤行李，半票兒童旅客則為14公斤，但精密儀器、電器類物品，須符合該公司對行李包裝與體積規定，且不得計算在免費行李額內，以實際重量計收超額行李費。

而由中國籍航商福州程泰船務公司營運的兩馬小三通航班，代理商金馬船務代理有限公司今天告訴中央社記者，未向旅客收取行李超重費用，故無漲價問題。（編輯：林恕暉）1150129