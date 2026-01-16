八三夭成員＋1！神祕團員是嘻哈男神瘦子 嗨玩戀愛攻略遊戲

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

搖滾天團八三夭碰撞嘻哈男神瘦子E.SO，攜手共組「夭瘦」團，推出舞曲〈你壞壞 我愛愛〉，兩人的好交情可以回溯到2023年，他們一起錄製真人秀節目《披荊斬棘》第三季，同甘共苦建立好兄弟友誼，自此粉絲敲碗聲不斷，希望兩人可以在音樂上合作擦出新火花，終於在暌違831天後，八三夭和瘦子E.SO詞曲聯手合作。

八三夭與瘦子合作推出歌曲〈你壞壞 我愛愛〉。（圖／索尼音樂提供）

八三夭主唱阿璞和瘦子在錄節目時結為好友，也促成了這次的合作。阿璞以拿手的疊字流行語起手，加以改造「男人不壞女人不愛」情愛俗語，轉化成歌名〈你壞壞 我愛愛〉強化愛的黏密感，以大膽直白明示暗示的字詞，將Gen Z世代對於愛情恣意率性的感受赤裸坦白。

〈你壞壞 我愛愛〉是八三夭全新專輯的先行單曲，新專輯以「遊戲」概念架構出八三夭的音樂世界觀，五位團員是遊戲裡的NPC（非玩家角色），幫大家用音樂破關、獲得熱血與療癒，該曲MV延續整張專輯NPC宇宙的設定，以不同以往的女性視角，詮釋本為6位直男創作半虛半實的戀愛攻略遊戲，讓八三夭趣稱：「這次要戀愛腦大爆炸了！」八三夭成員與瘦子都飾演遊戲裡的NPC，阿璞是海王玩家、吉他手劉逼是神秘暗影大人、鍵盤手小橘是酒吧老闆、鼓手阿電和貝斯手霸天則是反派，而瘦子E.SO則化身錄音室幽靈，加入卡牌、關卡、kuso、Y2K等元素。

