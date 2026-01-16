八三夭揪瘦子組夭瘦團 6P玩戀愛遊戲

搖滾天團「八三夭」近日邀來嘻哈男神瘦子（E.SO）共組「夭瘦」團，推出合作新歌〈你壞壞 我愛愛〉。八三夭主唱阿璞和瘦子在3年前一起錄製真人秀節目《披荊斬棘》第3季，同甘共苦建立好兄弟交情，粉絲敲碗聲不斷，終於在暌違831天後，八三夭和瘦子E.SO詞曲聯手合作新歌。

阿璞在新歌中以拿手的疊字流行語起手，加以改造「男人不壞女人不愛」情愛俗語轉化成歌名〈你壞壞 我愛愛〉強化愛的黏密感，瘦子則以RAP形式加入，以大膽直白明示暗示的字詞，打造出讓人聽了會心跳加速的火辣舞曲。

廣告 廣告

他們日前拍攝新歌MV，導演延續八三夭新專輯NPC宇宙的設定，以不同以往的女性視角，詮釋6位直男創作半虛半實的戀愛攻略遊戲，讓八三夭趣稱：「這次要戀愛腦大爆炸了。」

八三夭成員與瘦子E.SO都飾演遊戲裡的NPC，阿璞是海王玩家、吉他手劉逼是神祕暗影大人、鍵盤手小橘是酒吧老闆、鼓手阿電和貝斯手霸天是反派，瘦子則化身錄音室幽靈，加入卡牌、關卡、kuso、Y2K等元素，呈現最豐富的音樂視覺想像。