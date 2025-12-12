八三夭揭職場霸凌心聲 分飾五角引爆辦公室生存法則

八三夭日前拍攝〈沒有翅膀的人〉MV。索尼提供

搖滾天團八三夭於世界巡迴「沒有翅膀的人」演唱會期間搶先曝光的同名主題曲〈沒有翅膀的人〉，今（12日）數位上架，歌曲以苦澀與撫慰交織，展現八三夭獨有的「喪系浪漫」與強烈能量，主唱阿璞表示，這首歌獻給所有平凡卻努力追夢的人：「重要的是，你在過程中能喜歡自己。」

〈沒有翅膀的人〉延續八三夭音樂宇宙的精神，歌詞在現實與理想的拉扯間辯證，旋律從迷茫下墜推進到沸騰合唱，爆發強烈情緒能量。他們形容：「這是一場沒有終點的長征，每一位沒有翅膀的人都能一邊懷疑人生、一邊認清現實，再熱烈地高歌，不搖就滾。」

八三夭日前拍攝〈沒有翅膀的人〉MV。索尼提供

為了打造專輯完整的影像世界觀，八三夭特邀破億票房導演、金馬獎典禮創意統籌殷振豪擔任MV影像統籌，每首作品皆由不同導演共同建構「人生副本」。在這個介於真實與虛構之間的世界裡，八三夭五位成員化身NPC（非玩家角色），象徵每個看似普通的小人物，其實都有因夢想而變得偉大的可能。

單曲同名MV以「職場生存遊戲」為概念，將Z世代最反感的職場霸凌情節以奇幻方式呈現。八三夭成員各自在遊戲中扮演不同功能，主唱阿璞化身吟遊詩人，以歌聲推動女主角前進，他笑稱辦公室場景讓他想起做音樂前曾短暫任職科技公司的時光。

八三夭日前拍攝〈沒有翅膀的人〉MV。索尼提供

鼓手阿電持「文具改裝手槍」，滿意直說造型「帥到爆」。鍵盤手小橘以黑西裝與黑傘變身特務，挑戰少見的動作戲。貝斯手霸天以裁紙刀作「武士刀」，最終端出卸妝棉應戰，直呼像在拍《整人專家》。吉他手劉逼則是補師，神秘公事包內不斷冒出小泡芙替主角補血，引發現場爆笑。



