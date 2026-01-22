八三夭攜瘦子E.SO組「夭瘦」團 合作火辣舞曲《你壞壞 我愛愛》MV曝光

CNEWS195260122a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

八三夭主唱阿璞和瘦子E.SO在2023年一起錄製節目《披荊斬棘》第三季，同甘共苦建立好兄弟交情，也有不少粉絲敲碗兩人合作。暌違多年，八三夭與瘦子E.SO，攜手共組「夭瘦」團推出新歌，合作搖滾嘻哈舞曲《你壞壞 我愛愛》，單曲16日數位串流和MV同步上架。

《你壞壞 我愛愛》是首讓人心跳加速的火辣舞曲，阿璞將疊字流行語，加以改造「男人不壞女人不愛」俗語，轉化成歌名《你壞壞 我愛愛》，並邀請瘦子E.SO以RAP形式加入，大膽直白的字詞，將Gen Z世代對於愛率性的感受赤裸坦白。歌曲揉合搖滾、嘻哈與trap曲風的舞曲，並加入獨有的band sound樂團感，搭上瘦子E.SO、阿璞特殊的嗓音聲線，成為新穎的曲式。

廣告 廣告

這也是八三夭即將推出的全新專輯先行單曲，新專輯以「遊戲」概念架構出八三夭的音樂世界觀，五位團員在遊戲中幫粉絲用音樂破關、獲得熱血與療癒。而《你壞壞 我愛愛》MV由導演殷振豪監製，新銳女導演林毛操刀，延續整張專輯宇宙的設定，以不同以往的女性視角，詮釋本為六位直男創作半虛半實的戀愛攻略遊戲，讓八三夭趣稱：「這次要戀愛腦大爆炸了！」

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

玖壹壹 、怕胖團翻玩〈浪人情歌〉 「滾石撞樂隊2」首度雙團合作

羅大佑新年回音樂啟蒙中、南兩地 舉辦古典流行跨界音樂會

【文章轉載請註明出處】