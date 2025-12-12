八三夭穿西裝打怪 抄傢伙救美比帥

搖滾天團「八三夭」正如火如荼舉辦「沒有翅膀的人」世界巡迴演唱會，12日釋出新歌〈沒有翅膀的人〉MV，導演安排八三夭進入以辦公室為背景的電玩遊戲當中，他們化身為遊戲中的NPC（非玩家角色），換上各式帥氣西裝，幫助主角在職場上漂亮過關。

八三夭在辦公室場景取景，讓主唱阿璞回憶起正式做音樂之前，曾在科技公司當過2個月的上班族，「那時我負責組裝電腦，不可能穿像今天這麼帥，在做完這2個月的實習，我發現我比較適合時間可以自己控制、比較有彈性的工作，也下定決心要開始做音樂到今天。」

鼓手阿電平時就愛玩射擊遊戲，在MV中也手持各式文具組裝的特製手槍，支援女主角打怪，他滿意說：「這個角色和其他人比起來，帥多了。」鍵盤手小橘一身黑西裝搭配商務黑傘，變身特務，笑說：「以往拍MV很少有動作戲，這次有武打、戰鬥成分，我是來為女主角擋刀的，有點被自己帥到。」

貝斯手霸天則穿上風衣式西裝，以浪人感的造型登場，並以辦公室的裁紙刀當成他的武士刀，幫女主角對抗惡學姐，不過最後拿出卸妝棉要濃妝學姐卸妝，他忍不住說：「有種在演電影《整人專家》的感覺。」