八三夭突迎新成員！攜瘦子組「夭瘦」團嗨喊：戀愛腦大爆炸

八三夭攜手瘦子共組「夭瘦」團。（圖／索尼音樂提供）





搖滾天團八三夭攜手嘻哈男神瘦子E.SO共組「夭瘦」團，合作耍壞搖滾嘻哈特調舞曲〈你壞壞 我愛愛〉！這也是八三夭樂團繼〈東區東區〉、〈搖勒搖勒〉、〈癢癢〉等歌曲後，再次推出舞曲，而瘦子E.SO的加入更讓粉絲嗨到最高點，主唱阿璞和瘦子E.SO在2023年一起錄製真人秀節目《披荊斬棘》第三季，同甘共苦建立好兄弟交情，終於在暌違831天後，聯手合作新單曲。

八三夭主唱阿璞以拿手的疊字流行語起手，加以改造「男人不壞女人不愛」情愛俗語轉化成歌名〈你壞壞 我愛愛〉強化愛的黏密感；並邀請瘦子E.SO以RAP形式加入，以大膽直白明示暗示的字詞，將Gen Z世代對於愛情恣意率性的感受赤裸坦白。

廣告 廣告

八三夭主唱阿璞與瘦子透過節目結緣。（圖／索尼音樂提供）

八三夭主唱阿璞與瘦子透過節目結緣。（圖／索尼音樂提供）

〈你壞壞 我愛愛〉是八三夭全新專輯的先行單曲，新專輯是由金馬導演殷振豪擔任MV影像統籌，以「遊戲」概念架構出八三夭的音樂世界觀，五位團員是遊戲裡的NPC（非玩家角色），幫大家用音樂破關、獲得熱血與療癒。並邀請新銳女導演林毛操刀，延續整張專輯NPC宇宙的設定，以不同以往的女性視角，詮釋本為六位直男創作半虛半實的戀愛攻略遊戲，讓八三夭趣稱：「這次要戀愛腦大爆炸了！」

八三夭成員與瘦子E.SO都飾演遊戲裡的NPC，阿璞是海王玩家、吉他手劉逼是神秘暗影大人、鍵盤手小橘是酒吧老闆、鼓手阿電和貝斯手霸天則是反派，而瘦子E.SO則化身錄音室幽靈，加入卡牌、關卡、kuso、Y2K等元素，讓曖昧情愫的攻克感更具象化，完整了音樂裡的視覺想像。



【更多東森娛樂報導】

●曾獲葛萊美獎提名！知名音樂家陳屍家中 享年50歲

●男星服刑4年！曝光獄友「解決生理需求」真相：12人輪流

●歌仔戲國寶小生不復出 全為照顧車禍尪！引退多年現況曝

