八三夭聯手男神瘦子組「夭瘦」團 引爆搖滾嘻哈熱潮

「叫賣哥」葉昇峻近日到日本參加頒獎典禮，他今（14日）在臉書發文透露，他12日抵達東京成田機場填寫入境單時，因為在是否有前科那一欄勾了「是」，差點就被拒絕入關，原機遣返，他僅忙解釋之後才終於獲得放行。但他也好奇：「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 78