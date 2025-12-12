八三夭阿璞曾是上班族 負責組電腦：不可能這麼帥

八三夭推出單曲〈沒有翅膀的人〉。（圖／索尼音樂提供）

八三夭正舉辦「沒有翅膀的人」世界巡演，今年在高雄巨蛋搶先曝光同名主題曲，如今終於正式上線，融合了苦澀與撫慰，阿璞說：「每一個平凡的人都有創造自己夢想的可能，這個過程可能艱辛，你可能成功，也可能失敗，這不重要，重要的是你在這個過程中是喜歡你自己的，這首歌獻給每一個平凡的小人物。」

〈沒有翅膀的人〉MV是一場以辦公室為背景的職場生存遊戲，故事描述一位職場新鮮人被主管、學姐欺負，起而對抗的過程。八三夭5位成員成為身懷不同的功能NPC，主唱阿璞是推著文件車的吟遊詩人，以歌聲來鼓舞女主角，在辦公室的場景拍攝，讓他回憶起正式做音樂之前，曾在科技公司當過2個月的上班族，「那時我負責組裝電腦，不可能穿像今天這麼帥！在做完這2個月的實習，我發現我比較適合時間可以自己控制、比較有彈性的工作，也下定決心要開始做音樂到今天。」

八三夭在MV中擁有不同功能。（圖／索尼音樂提供）

鼓手阿電平時就愛玩射擊遊戲，在MV中也手持以各式文具組裝的特製手槍，支援女主角打怪，他滿意說：「這個角色和其他人比起來，帥多了！」鍵盤手小橘一身黑西裝搭配商務黑傘，變身特務，他笑說：「以往拍MV很少有動作戲，這次有武打、戰鬥的成份在裡面，我是來為女主角擋刀的，有點被自己帥到。」

貝斯手霸天穿上風衣式西裝，以浪人感的造型登場，並以辦公室的裁紙刀當成他的武士刀，幫女主角對抗惡學姐，不過最後拿出卸妝棉要濃妝學姐卸妝，讓他忍不住說：「有種在演電影《整人專家》的感覺。」吉他手劉逼則是遊戲中的補師，綠色外套造型被成員笑問：「是便利商店店長嗎？」但他手持神秘公事包，一打開就會不斷冒出小泡芙為女主角補血，他搞笑說：「看女主角一口一個，吃得津津有味，補師的情緒價值馬上被填滿，很開心。」

