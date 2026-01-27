八仙塵爆十週年暨追思良醫莊秀樹 他曾連夜赴台中只為取皮救人

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國內燒燙傷權威、林口長庚醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹，去(2025)年12月因主動脈剝離辭世，享年73歲，他在2015年6月八仙塵爆事件，不僅扮演著穩定軍心的角色，更協助許多傷友重回生活正軌，林口長庚今(27)日舉辦「八仙塵爆10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，台灣燒燙傷暨傷口照護學會理事長吳思賢回憶，莊秀樹曾經為了重度燒傷的病患，親自到台中取得大體皮膚後連夜趕回，爭取黃金搶救時間。

長庚醫療公益發展委員會主席陳昱瑞表示，八仙塵爆40秒的火災造成499人燒燙傷，林口長庚在4小時內接收了49位傷患，平均燒傷面積44.2%，最高達90％，院內第1時間成立應變指揮中心，在極短的時間內召回336位醫護人員，其中的靈魂人物就是莊秀樹，當時他指揮若定，讓所有病患獲得最好照顧。

廣告 廣告

林口長庚27日舉辦「八仙塵爆10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，現場播放莊秀樹追思影片。(記者鄭淑婷攝)

林口長庚27日舉辦「八仙塵爆10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，昔日戰友、學生及病患寫下追思文字。(記者鄭淑婷攝)

林口長庚醫院院長陳建宗提到，八仙塵爆事件幾乎動員全台醫療量能，當時林口長庚整形外科全面暫停所有常規手術集中量能，由於燒燙傷病患失溫很快，很多必須在沒有空調下進行手術，而莊秀樹是他的學弟，曾在德國留學，做事一絲不茍、治學嚴謹，若是沒有他的堅持，無法在燒燙傷救治有這樣的成績。

吳思賢提到，莊秀樹曾說自己在住院醫師第6年，就將燒傷治療當作一生志業，多年來陪伴無數病患度過最艱難的時刻，八仙塵爆事件是台灣燒傷醫療史上最艱鉅的挑戰，莊秀樹讓他們看到什麼是燒傷醫師的責任與擔當，也一直秉持「total care」的精神照顧每位病患。

林口長庚27日舉辦「八仙塵爆10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，昔日戰友、學生及病患寫下追思文字。(記者鄭淑婷攝)

林口長庚27日舉辦「八仙塵爆10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，昔日戰友、學生及病患寫下追思文字。(記者鄭淑婷攝)

林口長庚外科部部長林有德提到，「在門診、病房內常會聽到砲聲隆隆，自己在住院醫師訓練階段也是這樣存活過來的」，莊醫師私下是溫柔的長輩，但在醫療上卻不是一個很溫柔、客氣的人，有話就說、不怕得罪人，帶領學生也非常地嚴格，每個進入燒燙傷中心實習的學生，每天都像當兵一樣在數饅頭，日子很辛苦但也從莊醫師身上學到什麼是紀律與責任，以及如何去尊重生命的價值與重要性。

也正是這樣嚴謹的態度，在八仙塵爆第一時間，林口長庚成為台灣非常重要的力量，除了動員院內同仁及整外所有人力投入，同時也有許多系友回來幫忙，莊醫師是當時重要的靈魂人物，讓混亂的狀況在很短的時間內穩定下來。

追思活動於林口長庚第一會議廳舉行，包括健保署署長陳亮妤、長庚醫療公益發展委員會主席陳昱瑞、長庚決策委員會主任委員程文俊、林口長庚醫院院長陳建宗等人均出席，以及八仙塵爆傷友及家屬等與會。

林口長庚27日舉辦「八仙塵爆10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」。(記者鄭淑婷攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

美國正式退出WHO 川普政府霸氣曝理由：世衛假裝台灣不存在！

痛批南韓國會延宕！ 川普突宣布：關稅15％提高至25％

（獨家）被台灣女孩暖到了！霍諾德獲贈「101速寫」露燦笑：要掛在家裡牆上

健康網》趁寒假認真護膚！醫談危險三角區 擠了恐感染

