八仙塵爆十週年暨追思良醫莊秀樹 他曾連夜赴台中只為取皮救人
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國內燒燙傷權威、林口長庚醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹，去(2025)年12月因主動脈剝離辭世，享年73歲，他在2015年6月八仙塵爆事件，不僅扮演著穩定軍心的角色，更協助許多傷友重回生活正軌，林口長庚今(27)日舉辦「八仙塵爆10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，台灣燒燙傷暨傷口照護學會理事長吳思賢回憶，莊秀樹曾經為了重度燒傷的病患，親自到台中取得大體皮膚後連夜趕回，爭取黃金搶救時間。
長庚醫療公益發展委員會主席陳昱瑞表示，八仙塵爆40秒的火災造成499人燒燙傷，林口長庚在4小時內接收了49位傷患，平均燒傷面積44.2%，最高達90％，院內第1時間成立應變指揮中心，在極短的時間內召回336位醫護人員，其中的靈魂人物就是莊秀樹，當時他指揮若定，讓所有病患獲得最好照顧。
林口長庚醫院院長陳建宗提到，八仙塵爆事件幾乎動員全台醫療量能，當時林口長庚整形外科全面暫停所有常規手術集中量能，由於燒燙傷病患失溫很快，很多必須在沒有空調下進行手術，而莊秀樹是他的學弟，曾在德國留學，做事一絲不茍、治學嚴謹，若是沒有他的堅持，無法在燒燙傷救治有這樣的成績。
吳思賢提到，莊秀樹曾說自己在住院醫師第6年，就將燒傷治療當作一生志業，多年來陪伴無數病患度過最艱難的時刻，八仙塵爆事件是台灣燒傷醫療史上最艱鉅的挑戰，莊秀樹讓他們看到什麼是燒傷醫師的責任與擔當，也一直秉持「total care」的精神照顧每位病患。
林口長庚外科部部長林有德提到，「在門診、病房內常會聽到砲聲隆隆，自己在住院醫師訓練階段也是這樣存活過來的」，莊醫師私下是溫柔的長輩，但在醫療上卻不是一個很溫柔、客氣的人，有話就說、不怕得罪人，帶領學生也非常地嚴格，每個進入燒燙傷中心實習的學生，每天都像當兵一樣在數饅頭，日子很辛苦但也從莊醫師身上學到什麼是紀律與責任，以及如何去尊重生命的價值與重要性。
也正是這樣嚴謹的態度，在八仙塵爆第一時間，林口長庚成為台灣非常重要的力量，除了動員院內同仁及整外所有人力投入，同時也有許多系友回來幫忙，莊醫師是當時重要的靈魂人物，讓混亂的狀況在很短的時間內穩定下來。
追思活動於林口長庚第一會議廳舉行，包括健保署署長陳亮妤、長庚醫療公益發展委員會主席陳昱瑞、長庚決策委員會主任委員程文俊、林口長庚醫院院長陳建宗等人均出席，以及八仙塵爆傷友及家屬等與會。
更多自由時報報導
美國正式退出WHO 川普政府霸氣曝理由：世衛假裝台灣不存在！
痛批南韓國會延宕！ 川普突宣布：關稅15％提高至25％
（獨家）被台灣女孩暖到了！霍諾德獲贈「101速寫」露燦笑：要掛在家裡牆上
健康網》趁寒假認真護膚！醫談危險三角區 擠了恐感染
其他人也在看
綠營北市母雞難產？ 網友點名「賈永婕」對戰蔣萬安｜#鏡新聞
2026民進黨台北市長人選遲遲未出爐，今天(1/25)立委王世堅再度被點名披綠袍出征，但他強調完全沒有意願，還幫忙推薦黨內人選。而在美國攀岩家霍諾德徒手攀登台北101成功後，有網友也點名101董事長賈永婕，可以對戰台北市長蔣萬安，不過賈董則是回復不要害我。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
澳網》門希克因傷退賽 喬科維奇不戰而勝直闖男單8強
前世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）週日在澳洲網球公開賽男單16強中，因對手門希克（Jakub Mensik）賽前退賽，不戰而勝直接晉級男單8強，距離其第11座澳網冠軍獎盃再進一步。原定於週一在中央球場舉行的男單16強賽事，因捷克新星門希克腹部左側肌肉傷勢宣佈退出而取消。年僅20歲的門希克在聲明中表示：「這對我而言是個艱難的決定。過去幾場比賽後傷勢加劇，若勉強出賽將對後續賽事及健康構成重大風險。」「第四輪的對手正是喬科維奇，且賽場在拉沃爾球場，這讓退賽決定更加不易，」這位被譽為網壇新星的球員難掩失落，「無法踏上球場與我的偶像、史上最偉大球員同場競技，我感到無比遺憾。」Jakub Mensik withdraws from the Australian Open pic.twitter.com/eBAgpjWwHl— Mario Boccardi (@boccardi_marioo) January 25, 2026喬科維奇上輪直落三盤擊敗荷蘭球員范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp），剛成為史上首位達成400場大滿貫勝役的男子球員。本次不戰而勝後，麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 624則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 426則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 9則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 11則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 115則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 8 小時前 ・ 7則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 16則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片
半導體龍頭台積電（2330）為蘋果（Apple）主要的代工iPhone晶片廠，不過有消息傳出，蘋果正計畫將未來的部分晶片轉向英特爾（Intel）代工，根據《9to5Mac》報導，分析師指出，最快2028年開始，英特爾將會為「蘋果非Pro系列iPhone」，屆時將不再全部依賴台積電代工。EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前 ・ 35則留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 4 小時前 ・ 發表留言