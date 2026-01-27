八仙塵爆十週年 長庚追思燒燙傷權威莊秀樹醫師

生活中心／李世宸、莊柏驊、SNG 桃園報導

林口長庚舉辦塵爆十週年紀念活動，上百位長庚整形外科醫師到場，也請來塵爆傷友分享，致敬當年搶救生命的醫護團隊，也一起緬懷去年12月辭世的整形外科醫師莊秀樹。

主持人：「三二一。」以莊重心情，合照留念，八仙塵爆事件十週年，林口長庚舉辦紀念活動，邀請當年的傷友到場分享。八仙塵爆傷友鍾博宇：「即使我們現在的皮膚，還是沒有辦法回到以前的狀況，但是我們卻是秉持這樣的心態，以正能量的角度去，回到社會職場上。」復建之路儘管漫長，仍感謝醫護團隊，尤其事件當下，長庚整形外科醫師莊秀樹親自帶領團隊承擔第一線急性救治，親自操刀高難度重建手術，但不幸於去年12月辭世，讓人感念。八仙塵爆傷友夏文玲：「（我們）也沒有，在我們狀況變好的時候，八仙塵爆傷友夏文玲，回來讓莊醫師看一看，莊醫師永遠都會在我們心中，佔有一席之地。」

莊秀樹醫師協助傷友改善嚴重攣縮，恢復肢體功能，讓傷友無限感念。（圖／林口長庚醫院提供）









高雄氣爆傷友陳楚睿：「今天也是隔了將近10年才回來，很感謝今天有這麼一位，很用心的整外醫師這樣。」長庚上百位整形外科醫師來到追思現場，幾乎可說是老中青三代齊聚，一起緬懷莊秀樹醫師在醫界的貢獻。林口長庚護理長莊文怡：「莊醫師其實在那時候，其實年紀還滿大的，我上的是大夜班，可是你知道嗎我在上班的時候，我看到莊醫師他還沒有走。」林口長庚整形外科系主任林承弘：「（莊秀樹）他就是我們的領頭羊，有他的幫忙有他的統整，才可以讓我們的成績非常耀眼，不僅我們病人的拯救，還有後續的一個復健。」





回顧2015年，大量重度燒燙傷患者湧入林口長庚，四小時內接收四十餘位傷患，是全台最多，活動也向醫療團隊與傷友表達敬意。林口長庚院長陳建宗：「台灣的人民在默默當中，我們就存在了一個韌性醫療，我想八仙塵爆就是我們，在當時做的一個最好的見證。」長庚醫療公益發展委員會主席陳昱瑞：「這個教訓事實上都是很值得，我們年輕一代的醫師護理人員，及所有人員都來學習，記得這件事情。」塵爆過後，醫界也期許醫病之間的互信，能持續轉化為前行動力，陪伴更多人走過傷後復原之路。

