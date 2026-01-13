八仙塵爆受傷家屬黃媽媽 陪孩子勇敢面對走向陽光

〔記者翁聿煌／新北報導〕11年前發生在新北市八里的八仙塵爆事件造成嚴重死傷，倖存者家庭還要繼續承受長期的復健與醫療，其中當時就讀台北城市科大的黃品慈，當時蒙受50％面積燒燙傷，勇敢進行復健，並且重回社會工作，有空時還擔任攝影志工，除了要感謝醫護人員的細心治療，最重要是媽媽吳霈華的支持與陪伴下，一起在陽光基金會復健夥伴們都稱她「黃媽媽」，始終用溫暖和關懷鼓勵所有受傷的年輕人，永不放棄。

吳霈華回憶一聽到發生事故的當下，家人都慌了手腳，她告訴自己，「一定要有人冷靜，才能處理事情」，她一趕到醫院，看見孩子的慘狀，她強忍眼淚，唯一的念頭就是保住孩子的生命，在大家面前強裝鎮定、只能在菩薩面前流淚請求能把這個貼心孝順的孩子救回來。

黃品慈在醫院昏迷一個月才醒過來，他夢見自己已經到閻羅殿報到，但是媽媽和很多人硬是把他從地獄門口拉回來，接下來的治療和復健更是一場漫長的考驗，黃品慈動了大大小小30多次的手術清瘡、植皮，出院後還要到陽光基金會復健。

吳霈華看著基金會裡的塵爆受傷者，大家除了要忍受復健的痛苦，還要承受社會的異樣眼光和輿論壓力，「黃媽媽」站出來，要家屬團結起來，為孩子打氣加油，號召大家每個月為孩子們舉辦慶生會，鼓勵大家要勇敢面對人生，「不要只聽到復健的哀嚎聲，一定要有歡笑加油聲」。

黃媽媽說，她帶著大家學習感恩，在事件過程中許多人伸出援手、提供捐款，事情發生了，就得要繼續往前走，「自己要能踏出第一步」，人生沒有絕對，只能努力面對，永遠都會機會；黃品慈受到媽媽影響，如今重新站起來，除了在家裡的店裡幫忙，抱著感恩的心，有空還為慈善活動當攝影志工，在吳霈華心中，孩子變得更堅強、對社會更有愛。

