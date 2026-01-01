八仙塵爆案纏訟逾10年 首筆賠償金2600多萬已撥付

發生在10年前的八仙樂園塵爆案，造成15人死亡、400多人受傷，消基會協助死傷者家屬，提起團體訴訟，向八仙樂園業者以及活動主辦公司求償。

不過，當時主辦活動的呂忠吉，已經服刑期滿出獄，可是民事求償因為金額龐大，仍舊在法院審理，近期終於出現實質進展，八仙公司已經與首波團體訴訟中，近百人中的41人達成和解，去年底已經撥付第一筆的賠償金。

八仙公司委任律師曾益盛指出，「最主要就是因為消基會那邊有大概2個案，現在分別在地方法院跟高等法院有達成共識，所以有和解，第一波是在12月30日有撥出款項，金額是2600多萬。」

消基會指出，第二波團體訴訟，目前在士林地院進行中，300多名被害人中，約三分之一表態希望和解，結束10多年的官司，可是有的家屬因為親人塵爆死亡，始終不願接受和解。

八仙塵爆案死傷者家屬蘇媽媽回應，「這件事情帶給社會是永久永久的一個省思，民間辦活動希望政府審慎考慮，不要再造成無故的傷害，這個悲痛永遠沒有辦法彌補。」

八仙塵爆案團體訴訟召集人、前消基會董事長吳榮達表示，「下週一我們在士林地方法院，還有100多個人可能會做和解，有和解的部分就我們協助和解了，那沒有和解的部分，我們技術協助他的團體訴訟，大概還要再2、3年。」

八仙塵爆案，原本一審判決，認為八仙樂園只是場地提供者，不用負賠償責任，案子上訴後，高院依據《消保法》規定，認為經營者如果違反消費者的期待，導致損害消費者權益，應負連帶賠償責任。

對此，八仙公司強調會承擔社會責任，持續推動協商，讓受害者與家屬感受到實質回應。