八仙塵爆翻版！印度慶祝勝選遊行 撒彩粉竟引火燒至少16傷

為了炒熱氣氛，遊行民眾開始撒彩粉慶祝。（示意圖／Pixabay）





八仙塵爆翻版出現在印度！近日當地舉行地方議會選舉，兩名當選的女議員舉行勝選遊行，為了炒熱氣氛，現場有人撒彩粉慶祝，卻意外引發火災，造成至少16人燒傷，場面宛如當年新北八仙塵爆重演。

彩粉撒下，突然間冒出火花，原本歡樂的氣氛，下一秒卻是尖叫聲四起。從另一個角度的畫面可以看到，在一處城牆上的民眾不斷向下噴灑彩色粉末，原本想帶動氣氛，沒想到瞬間竄出巨大火花，現場民眾不斷驚呼。

印度電視主播：「浦那區發生一起重大事故，在市民選舉的慶祝活動中發生意外。來自浦那的消息指出，在噴灑彩粉時引發火災，至少8人被燒傷。」

事故發生在印度西部的浦那區，近日當地舉行地方議員選舉，兩名當選的國大黨女議員舉行勝選遊行，卻在慶祝活動中發生意外。根據目擊者指出，為了炒熱氣氛，有人使用彩色噴霧與粉末，導致空氣中瀰漫濃厚色霧，幾乎在同一時間，人群中突然竄出火焰，火勢迅速擴散，宛如當年新北八仙塵爆翻版。

這起事故造成兩名當選的女議員，以及其中一名議員的丈夫燒傷，其他受傷民眾還包括義工與年輕支持者，部分傷勢嚴重。目前警方已介入調查，釐清事件發生經過，並追究相關責任。

