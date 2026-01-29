八仙塵爆走過十年！長庚醫院追思領軍人物莊秀樹醫師 下一步著重「傳承」

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】現年37歲的夏文玲，十年前曾身處八仙塵爆現場，全身燒傷面積達體表54%，傷勢主要集中於四肢。「十年看似很快，但期間經歷無數次的手術、無數次的崩潰，還有看不到盡頭的復健，時間感覺過得很慢。」她回憶，事發後八、九個月仍持續復健，手部功能卻因疤痕增生而越來越差，同時看著其他傷友逐漸恢復、重返社會，更是倍感無助。

後來在傷友推薦下，她前往林口長庚醫院，尋求國內燒燙傷重建權威、林口長庚醫院前燒燙傷中心主任莊秀樹醫師的協助。因曾聽聞莊醫師的嚴厲作風，起初她相當忐忑，但後續每次手術後，當她對手上的傷口感到不安時，莊醫師簡短的一句「復健、換藥，你就會好」成了莫大的鼓勵，每次回診不只是追蹤觀察、更是心理上的重要支持，「過去總是在狀況嚴重時才走進醫院，來不及向醫療團隊表達感謝，今天終於有機會說聲謝謝。」

重創年輕生命、震撼社會 八仙塵爆治療成果寫入台灣醫療史

林口長庚醫院於27日以「感恩、希望、前行」為題，舉辦「八仙塵爆十週年紀念會」，致敬當年全力投入救治與照護的醫療團隊。健保署陳亮妤署長於活動現場表示，十年前的烈火重創無數年輕生命、震驚台灣社會，原先預估傷亡人數慘重，最後集結全台醫護努力，整體死亡率不到3%，治療成果更登上國際頂尖期刊《刺胳針》（The Lancet），在台灣醫療史上佔據重要地位。活動同時安排追思儀式，向當時的靈魂人物、去（2025）年因主動脈剝離而辭世的莊秀樹醫師致上謝意。

▲林口長庚舉辦「八仙塵爆十週年紀念 暨 莊秀樹醫師追思會」。（圖／長庚醫院提供）

關鍵時刻整外系友回院支援 莊秀樹醫師親自領軍

長庚決策委員會程文俊主任委員表示，當年短短40秒火災，造成499人燒燙傷，最終死亡率控制在不到3%，表現優於美國同程度事件。林口長庚在事發4小時內接收了40幾位傷患，平均燒傷面積達體表面積50%，最嚴重達90%，當時院內第一時間成立應變指揮中心，動員大量人力與醫療資源，並由整形外科主要負責燒燙傷急性處置與後續重建。

事故發生後兩週內，整形外科全面暫停常規手術、集中投入救治，急性期共執行超過2百多台手術，每一位病患平均經歷了5.6次的清創與植皮，甚至一度須使用顯微重建加護病房。林口長庚醫院外科部林有德部長回憶，當時人力吃緊，不少已在坊間執業的整形外科系系友，主動排開自家的自費手術、回到醫院支援。林部長也提到，在一片混亂的狀況下，傷患能得到良好的照護，要感謝莊秀樹醫師在關鍵時刻親自帶領團隊，承擔第一線急性救治的重任，接下來的十年他也不遺餘力、持續陪伴患者完成後續重建。

▲已故莊秀樹醫師曾協助眾多傷友恢復肢體功能，讓傷友無限感念。（圖／長庚醫院提供）

傷友生、心理修復之路 醫療團隊持續陪伴

林口長庚前灼傷中心主任楊瑞永醫師指出，在後續重建階段，整形外科的照護範圍涵蓋傷口處置、疤痕照護、植皮與皮瓣重建、關節攣縮預防與矯正、功能重建及長期追蹤；2015年12月桃園長庚開設「燒燙傷門診治療中心」，結合整形外科、復健科及精神科三大專科，提供燒燙傷患者個別化的治療。「傷友們都很年輕，接下來回歸工作、社會，還有很長的路要走，醫療團隊也會在下一個十年繼續陪伴大家。」

八仙塵爆傷友鍾博宇也分享，很多傷友其實在功能性方面仍有缺陷，但這不是最大的問題，應對身體的限制和外界的眼光，心態才最重要的；歷經多次手術、復健與心理調適，從臥床到重新站立每一步是挑戰，卻從未感到孤單，也非常感謝過去莊醫師的救治。

十週年是開始不是結束 未來著重經驗傳承

展望未來，林口長庚醫院一般整形外科顏琤嬑主任指出，這場十週年的相聚不代表結束，而是下一個十年的開始，醫療團隊將謹記莊醫師的教誨，傳承其精湛醫術和身體力行的精神，持續與傷友攜手前行。長庚醫療公益發展委員會陳昱瑞主席也表示，隨著傷友陸續完成手術與復建、生活逐步回歸正軌，未來將著重在教育，以便在曾親臨第一線的醫師退休前，能將寶貴的照護經驗傳給新一代。

