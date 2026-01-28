八仙塵爆10周年…傷友淚別整形權威莊秀樹「他一號表情卻給我最大安慰」

生活中心／綜合報導

知名整形外科權威莊秀樹醫師去年底因主動脈剝離辭世，享壽73歲。林口長庚醫院昨（27）日舉辦「八仙塵爆十周年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，逾50位傷友及家屬含淚緬懷。莊秀樹曾帶領團隊在塵爆案中創下95%存活率奇蹟，雖以嚴肅著稱，卻是傷患心中的定海神針。傷友夏文玲感性表示，莊醫師雖不說安慰話，但一句「相信我」便給了她最大的救贖。

在台灣整形外科界享譽盛名，曾於2015年八仙塵爆事件中挽救無數年輕生命的林口長庚醫院整形外科醫師莊秀樹，於去年12月底因主動脈剝離不幸過世，享壽73歲。為感念這位醫界巨擘，林口長庚醫院於昨（27）日舉辦「八仙塵爆十周年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，藝人Selina（任家萱）也透過影片致意，現場聚集了超過50位當年的塵爆傷友與家屬，共同追憶這位陪伴他們走過地獄般復健路的「嚴師慈父」。

追思會上，傷友夏文玲回憶起那段最黑暗的日子。她坦言，最初在其他醫院治療大半年，手部功能卻每況愈下，甚至聽聞莊醫師「會罵人」的威名而感到畏懼。但為了想好起來，她鼓起勇氣掛號。出乎意料的是，莊醫師沒有責罵，僅看了兩分鐘便霸氣安排手術。夏文玲含淚說道：「他沒有安慰我任何一句話，可是我在他身上得到了最大的安慰—因為他告訴我會變好，我只要相信他。」即便後來經歷傷口潰爛、腫脹的痛苦過程，莊醫師始終淡定的一句「復健、換藥，你就會好」，成為支撐她撐下去的最大力量。

另一位傷友鍾博宇也分享，他在昏迷半個月醒來後第一眼見到的就是莊秀樹。他笑稱莊醫師確實總是一號表情、不苟言笑，家屬甚至曾因心急而與醫師發生摩擦。但傷友們心裡都清楚，莊醫師的嚴肅來自於對專業的堅持與自信。面對漫長的清創與植皮，莊醫師用最堅定的態度告訴他們：「不管未來怎樣，保持正面心態過生活。」

回顧2015年6月27日震驚全台的八仙樂園塵爆案，林口長庚醫院在短短4小時內接收了49名傷患，平均燒傷面積高達44.2%。當時全院動員，每日開啟11間手術室全速運轉，甚至召回25位已開業的整形外科校友支援。在長達139天的搶救期內，共執行了206台手術，最終守護了超過95%的存活率，寫下醫療奇蹟。

曾受火吻之苦的藝人Selina也特別錄製影片，感謝莊醫師及長庚團隊當年的照顧。她表示，醫療團隊不僅修復了身體，更在復健路上給予強大的心理支持，每一位勇敢重回生活的傷友都是令人敬佩的榜樣。

