八仙塵爆10週年 他全身逾70％燒燙傷重回廚師工作

八仙塵爆傷友鍾博宇(左1起)、夏文玲、林思佳(右1)出席分享10年心路歷程，右2為長庚醫療公益發展委員會主席陳昱瑞。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕2015年6月27日的八仙塵爆事件造成15人死亡、400多人受傷，林口長庚醫院今(27)日舉行10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會，八仙塵爆傷友出席表示，真正艱辛的不只是事故當下，還有漫長的復原過程。

當年27歲、從事業務工作的夏文玲，塵爆造成她全身逾50%燒燙傷，她說，這10年過得很快也很慢，經歷無數次崩潰、無數次手術與看不見盡頭的復健，當時她傷後植皮並復健約8到9個月，因為不斷長繭、手部功能越來越差，向其他恢復得很好的傷友打聽，輾轉來到林口長庚接受莊醫師的治療，她一進診間沒多久，莊醫師就決定了開刀時間，每次看到傷口、心裡崩潰的時候，莊醫師雖然沒有安慰她任何一句話，但卻在他的身上得到了最大的安慰，因為莊醫師告訴她一定會變好，只要相信他、相信專業就好了，現在手部功能幾乎都恢復了，若是那段時間沒有莊醫師，也許她現在不會這麼好。

她說，身體及四肢因為大面積燒燙傷的緣故無法排汗，在冷熱環境轉換中很容易感到不適，在事件後她重新回到職場，也從業務改為室內工作，回想10年前事件發生時，有來自社會、醫院的龐大幫助，她與傷友們遭遇這麼大的事故，「雖然是最倒楣的一群人，但也是最幸運的一群人」。

傷友鍾博宇全身逾70％燒燙傷，他說，轉院到林口長庚仍是昏迷，醒來就見到莊醫師，他印象中的莊醫師很威嚴，但其實莊醫師的威嚴是來自專業及態度，而燒燙傷過程需要長時間的治療，歷經無數次的清創植皮、手術與復健，除了身體功能恢復多少，更要面臨心態的考驗，過程中如果沒有莊醫師及醫療團隊的協助，就沒有辦法回到正常的生活，事發時他才22歲、從事廚師工作，他後來也重新回到廚房，更重拾熱愛的跑步、爬山等運動。

傷友林思佳也指出，當初的傷口已逐漸癒合，功能逐漸恢復，生活重新找回節奏，有許多傷友也和她一樣能重返日常生活，甚至重組家庭、迎接新成員，回顧這段歷程，心中只有更多的感謝與珍惜，期盼以自身經驗鼓勵仍在復原路上的夥伴。

