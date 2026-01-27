八仙塵爆10週年 醫護傷友聚一堂

長庚醫療公益發展委員會主席陳昱瑞與八仙塵爆傷友共同走過艱辛的復原之路。 （林口長庚提供）

記者傅希堯∕台北報導

八仙塵爆屆滿10週年，林口長庚醫院27日邀請曾參與急性救治與重建照護的醫師、護理師、整形外科系友，以及傷友與家屬齊聚一堂，藝人Selina任家萱也拍攝一段影片感謝長庚醫療團隊，並把祝福送給所有被火吻的傷友。

長庚醫療公益發展委員會主席陳昱瑞指出，104年6月27日八仙塵爆發生後大量重度燒燙傷患者湧入，林口長庚在4小時內接收了40餘位傷患，患者平均燒傷面積高達50%。院內在第一時間成立應變指揮中心，動員大量人力與醫療資源，並由整形外科承擔燒燙傷急性處置與後續重建醫療的核心任務。

林口長庚舉辦八仙塵爆十週年紀念暨醫師莊秀樹醫師追思會。（林口長庚醫院提供）

長庚決策委員會副主委陳建宗指出，事故發生後2週內，整形外科全面暫停所有常規手術，集中量能投入救治。在急性期共執行超過2百多台手術，每一位病患平均經歷了5.6次的清創與植皮。即便長庚擁有全台最多的燒燙傷床位仍一度滿床溢出，必須啟用顯微重建加護病房分級支援，醫療量能承受極大考驗與壓力。

林口長庚外科部長林有德表示，八仙塵爆發生後，許多退休的護理師與在坊間執業的整形外科系友「回娘家」支援手術與照護。在醫療團隊日以繼夜的努力守護下，至同年底包括他院轉入共50餘位的病患幾乎全數順利出院，達成95%以上的存活率。

林口長庚前灼傷中心主任楊瑞永指出，整形外科在後續重建階段，照護範圍涵蓋傷口處置、疤痕照護、植皮與皮瓣重建、關節攣縮預防與矯正、功能重建及長期追蹤，並與多專科團隊合作；桃園長庚並開設了燒燙傷門診治療中心，結合整形外科、復健科及精神科3大專科，聯合評估燒燙傷患者並提供個別化及最佳化的治療，陪伴超過百位傷友走過漫長的復健之路。