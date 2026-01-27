八仙塵爆10週年！長庚救回40人存活率95% 追思已故醫莊秀樹：他把皮膚一塊塊種回來了

八仙塵爆10週年，長庚追思名醫莊秀樹，感念他將皮膚一塊塊種回助傷友重生。 圖：林口長庚／提供

[Newtalk新聞] 八仙塵爆事件屆滿10週年，當年林口長庚醫院在短短4小時內承接40多位重症傷患，最終創下95%存活率的醫療奇蹟。為感念這段從搶救到重生的歷程，院方今(27)日舉辦紀念追思會，特別緬懷去年底辭世的整形外科名醫莊秀樹。長庚醫院指出，正是莊醫師帶領團隊拚命將皮膚一塊塊種回來，才讓傷友得以重新擁抱新生。

回顧10年前那場驚心動魄的災難，長庚醫院指出，大量重度燒燙傷患者瞬間湧入，林口長庚在4小時內就接收了40餘位傷患，平均燒傷面積高達體表面積50%。長庚醫院說明，當時院內第一時間成立應變指揮中心，動員大量人力與醫療資源，並由整形外科承擔燒燙傷急性處置與後續重建醫療的核心任務。長庚醫院進一步強調，事故後兩週內，整形外科全面暫停所有常規手術，集中量能投入救治，在急性期執行超過2百多台手術，每位病患平均經歷了5.6次的清創與植皮。

針對當時緊繃的醫療量能，長庚醫院引述外科部部長林有德的回憶表示：「當時人力十分吃緊，許多退休的護理師與早已在坊間執業、名聲響亮的整形外科系系友，一接到消息，二話不說便排開自家的自費手術，列出班表，『回娘家』支援手術與照護。」長庚醫院指出，在醫療團隊日以繼夜的努力守護下，至同年年底，包括他院轉入共50餘位的病患，幾乎全數順利出院，達成95%以上的存活率，寫下驚人的醫療紀錄。

這場紀念會中最令人動容的時刻，是全場共同追思去年12月辭世的整形外科醫師莊秀樹。長庚醫院表示，整形外科系主任林承弘指出，莊醫師生前長年投入重度燒燙傷與重建醫療，塵爆發生後親自帶領團隊承擔第一線急性救治與後續重建重任。面對高難度的重建手術，他始終親力親為，以一次性疤痕切除放鬆與全層植皮移植，協助病友改善嚴重攣縮，恢復肢體功能。長庚醫院轉述多位傷友的感念，正是莊醫師與醫療團隊的堅持和付出，才讓他們得以重新擁抱新生。

曾受火吻的藝人Selina(任家萱)也特別拍攝影片致意，長庚醫院說明，Selina在影片中表示：「當年她在林口長庚接受治療時，醫療團隊不僅全力照顧身體的復原，更在漫長的復健過程中，給予極大的支持與陪伴。」她感謝醫護人員多年來始終如一的守護，也向所有八仙塵爆傷友致上最深的敬意。長庚醫院指出，現場傷友夏文玲及鍾博宇也分享，從臥床到重新站立每一步都充滿挑戰，但因長庚團隊始終在旁陪伴，讓復原之路不孤單；傷友林思佳也提到，傷口已癒合並重回生活節奏，甚至有傷友已重組家庭。

從存活到復原是漫長的旅程，長庚醫院指出，林口長庚前灼傷中心主任楊瑞永表示，團隊於2015年12月在桃園長庚開設「燒燙傷門診治療中心」，結合整形外科、復健科及精神科，陪伴超過百位傷友走過復健路。他認為醫療團隊不只治療傷口，更幫助病友找回自信。長庚醫院最後強調，十週年紀念不僅是回顧，更是對醫療使命的再確認，將持續彰顯整形外科在重大災難醫療的關鍵角色，延續以病人為中心的精神。

