八仙塵爆10週年 關鍵救命醫莊秀樹逝世今追思

八仙塵爆事件今年已滿十週年，當年事件發生當下救治無數傷患、幫助回復正常生活的關鍵人物、林口長庚燒燙傷中心前主任莊秀樹去年底逝世。林口長庚醫院於今（27）日舉辦「八仙塵爆十週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，邀請當年的醫療團隊、返院支援的系友及傷友家屬重聚。健保署署長陳亮妤、長庚體系多位醫師以及燒傷學會專家出席參與追思。

四小時湧入四十位重傷患

回想起事故發生當下，那是台灣醫療史上極其嚴峻的考驗。長庚醫療公益發展委員會主席陳昱瑞提到，當時在短短4小時內，就有40多位平均燒傷面積達50%的重度傷患湧入林口長庚。面對如此龐大的醫療壓力，院內立即成立指揮中心，由整形外科扛起核心重任。

長庚決策委員會副主委陳建宗指出，事故後兩週內，整形外科全面暫停常規手術，將所有量能投入清創與植皮。每位病患平均經歷了超過5次的手術，即便當時長庚擁有全台最多的燒燙傷床位，仍面臨滿床挑戰，必須調動顯微重建加護病房進行分級支援。

系友捨棄診所業務回娘家支援：創造九成五以上的生還奇蹟

在人力與體力最吃緊的關頭，醫療界的溫情成了最強大的後盾。林口長庚醫院外科部部長林有德感性回憶，當時許多已在坊間自行執業、名聲顯赫的整形外科系友，一聽到母院需求，二話不說便排開自家的自費手術，「回娘家」加入排班支援。正是這股不計代價的使命感，讓長庚團隊日以繼夜地守護傷患。直到該年年底，包含由他院轉入的五十多位患者，幾乎全數順利出院，存活率高達95%以上。這項驚人的醫療紀錄，不僅是技術的展現，更是全體醫護與系友共同築起的生命防線。

病友回復正常生活的漫長路

當急性期的危機解除後，漫長的復健才剛開始。前灼傷中心主任楊瑞永醫師強調，醫療團隊的責任不只是「醫好傷口」，更要幫助病友「找回生活」。長庚於2015年在桃園長庚開設「燒燙傷門診治療中心」，整合了整形外科、復健科與精神科三大專科。這十年來，團隊與百餘位傷友並肩作戰，針對疤痕照護、關節攣縮預防及心理調適提供個別化治療。

傷友夏文玲、鍾博宇與林思佳皆表示，復原之路雖艱辛孤單，但醫護人員的細心傾聽與專業調整，給予了他們重新站立、重返職場甚至組建家庭的勇氣。

緬懷整形外科良醫：莊秀樹醫師的仁心與精湛醫術永存

活動中，眾人也特別向去年底辭世的莊秀樹醫師致上最深追思。整形外科系主任林承弘表示，莊醫師生前在八仙塵爆中身先士卒，帶領團隊承擔急性救治重任。他面對高難度重建手術時始終親力親為，特別是運用一次性疤痕切除與全層植皮技術，成功改善了多位病友的嚴重攣縮問題，恢復了肢體功能。

曾經歷火吻的藝人Selina（任家萱）也特別錄製影片，感謝莊醫師與醫療團隊當年的守護。她認為每一位勇敢回到生活的傷友都是令人敬佩的榜樣，而莊醫師的精神也將持續激勵著後進，堅守整形外科重視「功能重建」與「以病人為中心」的核心使命。