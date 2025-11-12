「八仙女」民歌手練團 抗癌成功的邰肇玫分享心情

8位民歌手首度同框練團。（中華音樂人交流協會提供）

2025「臺北大巨蛋·民歌大團圓」將於11月22日登場，今（12）日，芝麻陳艾玲與南方二重唱驚喜合體，加上邰肇玫、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉及許淑絹一起練團，８人首度同框，以二重唱、三重唱及輪唱等多層次方式交織出美聲。

十年前曾罹患子宮內膜癌的邰肇玫，歷經多次化療終於抗癌成功，她說：「當初開刀完後，經過五年時間檢查，我的血液科腫瘤醫生跟開刀醫生都叫我不用再來回診了，很幸運遇到他們，我的癌細胞清的很乾淨，淋巴結也去掉很多，所以有時候血液會不通，手腳有時候會麻，不過有這些問題也可能是我年紀大了。」如今再出席演唱會表演，邰肇玫笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好，心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」

芝麻陳艾玲（中）與南方二重唱驚喜合體。（中華音樂人交流協會提供）

移居美國的林佳蓉為了這次演唱會特別返台，目前擔任會計師的她，為了這次演出請了一個月長假，甚至為了今天要總彩，凌晨3點就起床工作，她開玩笑說：「這是真的抱著丟工作的決心回台灣參加民歌盛會，還好老闆、同事都對我很好，讓我請假回來參與大團圓。」而老公跟著愛相隨回台灣，2個兒子屆時也都會回台看她演出。而林佳蓉「大學城」搭檔許淑絹，提及自己靠著騎單車準備演唱會，而且前幾天才環島返回台北，體力過人。

唱紅〈秋蟬〉的二重唱徐曉菁及楊芳儀，徐曉菁說：「我們已經10年沒參加，彼此也是10年沒有碰面。大家以為我們會彼此常聯繫，但其實我們平常不聯絡，其實朋友之間最好的關係跟祝福，就是給對方最大空間，所以只有演出才會碰面。」長住美國的楊芳儀在美國當起「農婦」，過著自給自足的日子，她笑說：「在美國過慣了安逸的日子，突然再回來站上舞台演唱，一開始很難接受挑戰。當時不小心就答應了，現在已經慢慢進入狀況。」她在美國有參加慈濟演出，也常站上舞台唱歌，目前留著一頭長白髮的她說：「這次我決定放飛自由，決定不染頭髮。」在旁的徐曉菁則開完笑說，：「到時候楊芳儀會勸我乾脆染白髮。」

