八仙山及武陵國家森林遊樂區提升園區服務 設置山林製造自動販賣機

八仙山及武陵國家森林遊樂區設置全新自動販賣機。（圖：林業及自然保育署臺中分署提供）

林業及自然保育署臺中分署為持續提升國家森林遊樂區整體服務品質，於八仙山及武陵國家森林遊樂區設置全新自動販賣機，並以林業及自然保育署「山林製造」品牌進行整體外觀設計，將補給服務融入森林景觀，成為園區服務的一環。

林業保育署臺中分署表示，近年來遊客在園區內停留體驗森林療癒的時間延長，對即時補給與便利服務的需求提升。考量國家森林遊樂區多位處山區，補給不易，這次引入自動化服務設施，期望在不影響自然景觀與生態環境的前提下，提供更貼近遊客需求的服務及多樣化的選擇。

自動販賣機依園區特性、空間機能與遊客需求進行差異化規劃。八仙山國家森林遊樂區將自動販賣機設置於園區綠色走廊及座椅休憩區周邊，根據遊客的反映與需求，販售內容以輕食餅乾為主，供民眾在林間漫步或健行後，於休憩空間進行能量補充。武陵國家森林遊樂區為提供登山山友們的需求，自動販賣機設置於武陵山莊內，除提供飲品補給外，也同步導入臺中分署「山林製造」系列文創商品，包含二葉松系列產品、臺灣原生土肉桂系列之茶包、夾心酥、咖啡、複方精油貼布、漱口水，台八線五葉松系列之茶包、洗髮精與沐浴露，以及遮陽帽、雨衣等登山產品，讓遊客旅遊期間，也能輕鬆選購兼具紀念性與森林意象的特色商品，並兼顧森林生態旅遊與環境教育推廣。

林業保育署臺中分署指出，這次販賣機外觀設計上，皆以「山林製造」品牌精神為核心，融入園區意象與色調，降低設施對景觀的視覺衝擊，兼顧美感、機能與環境友善的用心，未來將持續蒐集遊客使用回饋，滾動調整販售內容與服務模式，持續優化園區設施。（張文祿報導）